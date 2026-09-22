Usbekistan U-23 trifft im Viertelfinale auf Saudi-Arabien

Das Fußballturnier der Asienspiele hat eine heiße Phase erreicht. Im zentralen Duell des letzten Spieltags der Gruppe D trafen die Nationalmannschaften der Republik Korea und Saudi-Arabien aufeinander, wobei die koreanischen Spieler einen souveränen 2:0-Sieg errangen und Gruppensieger wurden. Nach diesem Ergebnis stehen die Viertelfinalpaarungen offiziell fest: Die von Ravshan Khaydarov trainierte Mannschaft, die die Gruppenphase mit einer 100-Prozent-Quote – 3 Siege aus 3 Spielen – abschloss, trifft nun auf Usbekistan U-23 im Kampf um das Halbfinalticket gegen Saudi-Arabien. Dieses prinzipielle Viertelfinalduell zwischen zwei der stärksten Fußballschulen des Kontinents beginnt am 25. September um 10:00 Uhr Taschkenter Zeit im Mizuho-Stadion in Japan. Der Sieger dieser Begegnung setzt den Kampf um die Turniermedaillen im Halbfinale fort.

Können die usbekischen Spieler, die ihren Gegnern in der Gruppenphase keine Chance ließen, den Widerstand der Saudis brechen? Was wird die taktische Hauptwaffe des Teams von Ravshan Khaydarov auf dem Weg ins Halbfinale sein und wer wird aus dem harten Duell im Mizuho als Sieger hervorgehen?

„Koreas Sieg, die Saudi-Hürde und das Duell im Mizuho“: 5 wichtige Punkte vor dem Spiel

Wichtige Fakten und Informationen vor dem Viertelfinale:

Koreas Tabellenführung: Südkorea besiegte Saudi-Arabien mit 2:0 und belegte den 1. Platz in der Gruppe D;

Usbekistans Gegner steht fest: Saudi-Arabien, das in der Gruppe den 2. Platz belegte, wurde der Viertelfinalgegner der U-23-Mannschaft aus Usbekistan;

Kampf um den Halbfinaleinzug: Der Sieger dieser Partie qualifiziert sich direkt für das Halbfinale der Asienspiele;

Spielzeit und Stadion: Das Duell findet am 25. September um 10:00 Uhr morgens Taschkenter Zeit in der Mizuho-Arena statt;

100-Prozent-Serie unserer Vertreter: Usbekistan U-23 hat alle 3 Gruppenspiele gewonnen und geht mit großem Selbstvertrauen und in Topform in die K.o.-Phase.

Asienspiele: Details zum Viertelfinale Usbekistan U-23 – Saudi-Arabien U-23

Vergleich der organisatorischen und statistischen Daten zum bevorstehenden Spiel:

Indikatoren und Parameter Usbekistan U-23 Saudi-Arabien U-23 Ergebnis in der Gruppe 3 Spiele, 3 Siege (100% Ergebnis, 9 Punkte) 2. Platz in Gruppe D (0:2-Niederlage gegen Korea) Wettbewerbsphase Asienspiele, Viertelfinale (1/4-Finale) Asienspiele, Viertelfinale (1/4-Finale) Datum und Uhrzeit des Spiels 25. September 2026, 10:00 Uhr (Taschkenter Zeit) 25. September 2026, 10:00 Uhr (Taschkenter Zeit) Spielort Mizuho-Stadion (Japan) Mizuho-Stadion (Japan) Zielsetzung Halbfinale und ein Schritt zu den Medaillen Halbfinale und ein Schritt zu den Medaillen Psychologische Verfassung Absolute Siegesserie und hohe Stimmung Erholung nach der Niederlage am letzten Spieltag

Fußballexpertise: Wie kann das Team von Ravshan Khaydarov Saudi-Arabien schlagen?

Fazit von Sportanalysten und nationalen Fußballexperten:

Anpassung an den Vormittagsfaktor: Der frühe Beginn des Spiels (10:00 Uhr Taschkenter Zeit) erfordert von den Spielern eine korrekte Planung des Tagesablaufs und der Aufwärmübungen;

Schwachstellen der Saudis: Das Spiel gegen die Republik Korea zeigte, dass die Saudis anfällig für Konter und schnellen Druck über die Flügel sind; die flinken Flügelspieler Usbekistans sollten diese Zonen effektiv nutzen;

Defensive Stabilität und Gelassenheit: In K.o.-Spielen kann ein einziger Fehler über das Schicksal des gesamten Turniers entscheiden; daher müssen unsere Vertreter die disziplinierte Defensive aus der Gruppenphase beibehalten;

Khaydarovs Expertise in Pokalspielen: Cheftrainer Ravshan Khaydarov verfügt über große Erfahrung darin, K.o.-Duelle taktisch perfekt zu planen und Einwechselspieler je nach Gegner gezielt einzusetzen.

Für die U-23-Nationalmannschaft aus Usbekistan wird dieses Spiel im Mizuho der größte Test auf dem Weg zu den Goldmedaillen der Asienspiele sein.

Was glauben Sie, wie wird das Spiel zwischen Usbekistan U-23 und Saudi-Arabien am 25. September ausgehen? Können die Schützlinge von Ravshan Khaydarov das Turnier gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse mit allen Fußballfans!