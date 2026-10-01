Starlink-Internetgeschwindigkeit steigt: FCC genehmigt neue Frequenzen

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Starlink-Internetgeschwindigkeit steigt: FCC genehmigt neue Frequenzen

Die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat Satelliten-Internetdiensten, einschließlich des Starlink-Netzwerks, die Nutzung zusätzlicher Frequenzbänder für die Datenübertragung an Nutzerterminals gestattet. Diese Entscheidung gilt als wichtiger Schritt zur weltweiten Ausweitung der drahtlosen Internetabdeckung und zur deutlichen Steigerung der Verbindungsgeschwindigkeiten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com geht es um die Frequenzbänder 12,7–13,25 GHz und 42–42,5 GHz. Dadurch werden zusätzliche 525 MHz Spektrum für satellitengestützte Breitbandsysteme freigegeben, was die Datenempfangskapazitäten um mehr als 25 Prozent erweitert.

Neue Frequenzmöglichkeiten

Während das 12,7–13,25 GHz-Band früher nur für die Datenübertragung von Bodenstationen zu Satelliten diente, hat die FCC nun die direkte Übertragung vom Satelliten zur Nutzerantenne genehmigt. Diese Änderung gilt auch für Terminals auf beweglichen Objekten, insbesondere Flugzeugen und Schiffen.

Zudem genehmigte die Kommission die Nutzung des 42–42,5 GHz-Bandes für terrestrische Gateway-Stationen. Normale Nutzerterminals können diese Frequenz nicht verwenden. Nach Schätzungen der FCC wird die Hinzunahme dieses Bandes den Durchsatz von leistungsstarken Satelliten im niedrigen Erdorbit um etwa 7,2 Prozent steigern.

Zukünftige Pläne und Perspektiven

Es ist noch nicht bekannt, wann genau Starlink die neuen Frequenzen nutzen wird. Dafür muss SpaceX wie üblich einen offiziellen Antrag bei der FCC zur Änderung der Betriebsparameter seines Systems einreichen.

Kommissionsmitglied Brendan Carr betonte, dass die Erweiterung des bestehenden Spektrums mehr Möglichkeiten für das Satelliten-Internet zu Hause schafft. Dies wiederum schafft günstige Bedingungen für die Verbesserung der Internetanbindung in abgelegenen und ländlichen Gebieten sowie für eine weitere Zunahme der Nutzerzahlen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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