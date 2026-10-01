Terroranschlag auf Flug von Dubai nach Tel Aviv: Details zur Messerattacke im Cockpit

Auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv Flydubai kam es an Bord eines Flugzeugs zu einem beispiellosen Zwischenfall. Während des Fluges ereignete sich im Cockpit eine blutige Auseinandersetzung.

Laut dem renommierten israelischen Walla Portal griff einer der Piloten plötzlich seinen Co-Piloten mit einer Stichwaffe an. Dieser Angriff in der Luft brachte das Leben Dutzender Menschen an Bord in unmittelbare Gefahr.

Eindringen ins Cockpit und Neutralisierung des Angreifers

Nachdem die Besatzung und einige Passagiere von der kritischen Lage im Cockpit erfahren hatten, handelten sie sofort:

Sie drangen in das Cockpit ein, überwältigten den Angreifer, der versuchte, seinem Kollegen schwere Verletzungen zuzufügen, und entwaffneten ihn.

Dank dieses mutigen und schnellen Eingreifens konnte der Kontrollverlust über das Flugzeug und ein möglicher Absturz verhindert werden.

Piloten unter den Passagieren und Notlandung

Ein weiterer entscheidender Faktor, der das Flugzeug vor einer Katastrophe bewahrte, war die Anwesenheit anderer Piloten unter den Passagieren:

Glücklicher Zufall: Unter den Passagieren befanden sich weitere Flydubai-Piloten, die auf dem Weg nach Tel Aviv waren.

Übernahme der Kontrolle: In der kritischen Situation übernahmen sie das Steuer und stellten die Kontrolle über das Flugzeug wieder her.

Notlandung in Saudi-Arabien: Das Flugzeug wurde sicher zum nächstgelegenen sicheren Flughafen, dem Flughafen von Tabuk in Saudi-Arabien, umgeleitet.

Israel prüft Terrorverdacht

Der Vorfall hat internationale Sicherheitsbehörden alarmiert. Die israelischen Behörden stufen den Angriff nicht als einfachen Streit, sondern als versuchten Terroranschlag ein und haben umfassende Ermittlungen eingeleitet.

Derzeit laufen im Rahmen der internationalen Flugsicherheit intensive Untersuchungen zur Identität und den Motiven des Angreifers sowie dazu, wie die Waffe in den streng gesicherten Bereich gelangen konnte.