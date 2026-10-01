In blutigem Shirt zum Premierminister: Der einfache Klempner, der einen Flydubai-Flug vor der Katastrophe rettete

Auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv Flydubai Die Details eines schrecklichen Notfalls an Bord eines Flugzeugs der Fluggesellschaft erregen weltweit Aufmerksamkeit. Ein Passagier, der die Menschen während eines bewaffneten Angriffs auf den Piloten im Cockpit vor dem sicheren Absturz bewahrte, wurde offiziell vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu empfangen.

Der heldenhafte Passagier, der zu dem Treffen in dem weißen T-Shirt erschien, das er während des schicksalhaften Vorfalls trug und auf dem die Blutflecken noch deutlich zu sehen waren, ist von Beruf Klempner und heißt Yaniv Hayoun wie sich herausstellte.

Der Einbruch ins Cockpit und Momente zwischen Leben und Tod

Yaniv Hayoun schilderte dem Premierminister persönlich, wie sich der Vorfall ereignete. Als Hayoun bemerkte, dass im Cockpit des Flugzeugs Chaos und ein blutiger Angriff ausbrachen, handelte er ohne zu zögern:

Neutralisierung des Angreifers: Er stürmte in das Cockpit, packte den bewaffneten Angreifer von hinten mit einem speziellen Würgegriff (Chokehold), setzte ihn außer Gefecht und entwaffnete ihn.

Das Steuer gezogen: In einer Situation, in der das Flugzeug infolge des Angriffs Gefahr lief, in den Boden zu stürzen, zog er sofort das Steuerhorn zu sich heran und stoppte den steilen Sinkflug der Maschine.

«Dokumentationen über Flugzeugabstürze haben geholfen»

Hayoun hat weder eine fliegerische noch eine spezielle militärische Ausbildung. Als Netanjahu ihn fragte, wie er das Flugzeug in einer so schwierigen Situation ohne professionelle Erfahrung steuern konnte, überraschte seine Antwort alle:

«Ich habe kein spezielles Wissen, ich bin ein einfacher Klempner. Aber ich habe im Fernsehen sehr viele Dokumentationen über die Untersuchung von Flugzeugabstürzen gesehen. Genau wegen dieser Sendungen wusste ich, wie man das Steuerhorn in einer Notsituation halten muss.»

Premierminister Benjamin Netanjahu betonte, dass Yaniv Hayouns Schnelligkeit, sein hoher Mut und seine Kaltblütigkeit das Leben hunderter Menschen direkt gerettet haben, drückte ihm im Namen des ganzen Landes unendlichen Dank aus und schloss ihn persönlich in die Arme.

Mit Hilfe anderer Piloten an Bord Saudi-Arabien Nachdem der Flug sicher auf dem Flughafen Tabuk gelandet war, laufen nun Ermittlungen der israelischen und internationalen Sicherheitsdienste wegen eines versuchten Terroranschlags.