Dramatische Nacht am Flughafen: Jesus und Proença konnten Ronaldos Abreise nicht verhindern

Der Konflikt rund um die portugiesische Nationalmannschaft nimmt eine unerwartete und dramatische Wendung. Der 41-jährige Kapitän, der das Trainingslager vor dem wichtigen Nations-League-Spiel gegen Dänemark verlassen hat, Cristiano Ronaldowurde bis zur letzten Minute von der sportlichen Führung des Landes zu überzeugen versucht, umzukehren.

Laut einem Exklusivbericht der renommierten spanischen Zeitung Marca reisten Cheftrainer Jorge Jesus und der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes (FPF), Pedro Proença, persönlich zum internationalen Flughafen Kopenhagen, um Ronaldo abzufangen.

Ein einsames Flugzeug und eine unumstößliche Entscheidung

Berichten zufolge drängten die Delegationsleiter den Stürmer dazu, im Kader der Nationalmannschaft zu bleiben und die Differenzen beiseite zu legen. Doch trotz eines schwierigen Vier-Augen-Gesprächs blieb Ronaldo bei seiner Haltung und lehnte eine Rückkehr zum Team kategorisch ab:

Flugplan: Ronaldos Privatjet landete gegen 22:15 Uhr Ortszeit in Kopenhagen.

Flug nach Madrid: Nach den ergebnislosen Verhandlungen am Flughafen hob das Flugzeug um 23:35 Uhr mit dem Spieler an Bord in Richtung der spanischen Hauptstadt ab. Von dort aus wird der Kapitän voraussichtlich nach Saudi-Arabien weiterreisen.

Drohende 6-monatige Sperre und gespaltene Fanlager

Nach diesem skandalösen Alleingang drohen dem Stürmerstar schwere Konsequenzen. Gemäß dem Disziplinarreglement des FPF kann ein Spieler, der das Team eigenmächtig verlässt, für einen Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten für alle Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe belegt werden.

Die öffentliche Meinung zu diesem Vorfall ist derzeit gespalten:

Eine Gruppe von Fans erinnert an die 20-jährige Dienstzeit des Kapitäns und wertet es als respektlos, dass Trainer Jorge Jesus ihn im Spiel gegen Norwegen 30 Minuten lang aufwärmen ließ, ohne ihn einzusetzen;

Die andere Seite hingegen betont, dass nationale Interessen und die Teamdisziplin über jeder Einzelperson stehen, und kritisiert Ronaldos Abreise vor einem wichtigen Spiel offen als Verrat.

Dass selbst der verzweifelte Versuch der Führung, ihn am Flughafen umzustimmen, scheiterte, lässt die Vermutung fast zur Gewissheit werden, dass Ronaldos Rekord von 234 Länderspielen und 146 Toren im Nationaltrikot an diesem Punkt ein Ende gefunden hat.