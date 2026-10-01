«Die wahre Wurzel des Streits ist bekannt»: Jesus erklärt den Grund für Ronaldos Unmut

Der Nationaltrainer von Portugal, Jorge Jesus, äußerte sich nach dem Spiel gegen Norwegen (2:1) über Cristiano Ronaldo und klärte endlich die Details der angespannten Situation sowie das Treffen unter Beteiligung des Verbandspräsidenten auf.

Kurz nach dieser Pressekonferenz verließ der 41-jährige Kapitän fluchtartig das Trainingslager der Nationalmannschaft.

«30 Minuten aufwärmen – und dann nicht spielen»: Die wahre Wurzel des Streits

Jesus betonte, dass die taktische Entscheidung während des Spiels der Grund für den Unmut des Stürmers war. Der Trainer erinnerte ihn daran, dass selbst Legenden des Weltfußballs nicht über den Regeln stehen:

«Ich hatte Krish gesagt, dass er in den nächsten zwei Spielen – gegen Norwegen und Dänemark – nicht von Beginn an spielen würde. Während des Spiels schickte ich ihn zum Aufwärmen, falls er gebraucht würde. Am Ende wechselte ich ihn nicht ein. Jeder Spieler, der sich 20 oder 30 Minuten aufwärmt und dann nicht eingewechselt wird, ist darüber nicht glücklich. Besonders Krish. Selbst wenn er Pelé oder Maradona wäre. 30 Minuten aufwärmen – und dann auf der Bank bleiben? So sind die Regeln. Alle haben die gleichen Rechte, und ich habe entschieden, ihn nicht zu bringen».

Das Eingreifen des Verbandspräsidenten und das Gespräch hinter den Kulissen

Auf die in der Presse verbreiteten Berichte über das Erscheinen des Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, im Lager reagierte der Trainer wie folgt:

Obligatorische Diskussion: Der Fachmann erklärte, dass das Problem aus dem Nichts geschaffen wurde, und enthüllte, was er zu Ronaldo sagte: «Krish, in Portugal wird viel darüber geredet, deshalb müssen wir das Thema besprechen, aber ich verstehe nicht, was hier passiert».

Ronaldos frühere Worte: Der Trainer wies darauf hin, dass der Stürmer sein Versprechen nicht gehalten habe: «Was wir besprochen haben, waren seine Worte auf der Pressekonferenz. Er sagte: 'Ich bin hierhergekommen, damit Sie die Entscheidung treffen. Wenn Sie wollen, dass ich spiele, spiele ich. Wenn Sie wollen, dass ich auf der Bank sitze, sitze ich auf der Bank'».

Die Rolle des Präsidenten: Es wurde betont, dass der Besuch des Verbandschefs im Lager der Nationalmannschaft natürlich sei, er die Situation vor dem Hintergrund des öffentlichen Aufruhrs verstehen wollte und das Thema direkt nach dem Abendessen abgeschlossen war.

«Kein Spieler und kein Präsident kann meine Entscheidung ändern»

Auf die Frage von Journalisten, ob der Trainer Ronaldo 30 Minuten Spielzeit versprochen habe, antwortete Jorge Jesus bestimmt und kompromisslos:

«Ich kann versprechen, was ich will. Ich bin der Trainer. Ich habe dem Spieler gesagt, dass er nicht spielen wird: 'Ich setze dich auf die Bank. Wenn du in den letzten 30 Minuten gebraucht wirst, kommst du rein. Wenn nicht, dann nicht'. Kein Spieler kann mich zwingen, meine Entscheidung zu ändern. Weder er noch irgendjemand sonst im Fußball. Auch kein Präsident. Niemals, unter keinen Umständen!»

Nach diesem scharfen Auftritt und den harten Aussagen des Trainers Cristiano Ronaldo traf die Entscheidung, das Lager der Nationalmannschaft endgültig zu verlassen und nicht mehr zurückzukehren.