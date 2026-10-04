Große Sensation in Peking: Kamilla Rachimowa besiegt die Nummer 26 der Welt

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Große Sensation in Peking: Kamilla Rachimowa besiegt die Nummer 26 der Welt

Beim prestigeträchtigen WTA-1000-Turnier in der chinesischen Hauptstadt Peking kam es in der zweiten Runde zu einer großen Sensation. Die 25-jährige Tennisspielerin Kamilla Rachimowa, die für Usbekistan antritt, feierte einen hart erkämpften Sieg gegen ihre bekannte kanadische Gegnerin Leyla Fernandez, die aktuell auf Platz 26 der Weltrangliste geführt wird.

Laut Berichten von Sports.kz dauerte das Duell auf dem Court 2 Stunden und 33 Minuten und endete mit einem Sieg für Rachimowa, die in den entscheidenden Momenten Nervenstärke bewies — 6:2, 4:6, 6:3.

Zweieinhalb Stunden Drama und Dominanz in Zahlen

Im ersten Satz übernahm Rachimowa die volle Kontrolle, ließ ihrer Gegnerin kaum eine Chance und gewann mit 6:2. Obwohl Fernandez im zweiten Satz ausgleichen konnte, sicherte sich die Usbekin im entscheidenden dritten Satz durch präzise Schläge und eine solide Defensive den Sieg:

  • Breakbälle: Rachimowa nutzte im Spielverlauf 5 ihrer 11 Breakchancen. Fernandez hingegen konnte nur 2 ihrer 4 Möglichkeiten verwerten.

  • Zweiter Aufschlag: Kamilla gewann bei ihrem zweiten Aufschlag beeindruckende 63 Prozent der Punkte, während die Kanadierin bei diesem Wert nur auf 35 Prozent kam.

Nächste große Herausforderung im 1/16-Finale

Dank dieses Sieges zieht Kamilla Rachimowa, die aktuell auf Platz 76 der WTA-Weltrangliste steht, in die dritte Runde (1/16-Finale) des Turniers ein.

In der nächsten Runde trifft sie auf die US-Amerikanerin und Weltranglisten-13. Iva Jovic . Die Siegerin dieses Duells zieht in die vierte Runde (Achtelfinale) der China Open ein.

Kamilla RachimowaLeyla FernandezChina OpenPekingTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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