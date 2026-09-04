US Open: Kamilla Rakhimova erreicht die 3. Runde in New York

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US Open: Kamilla Rakhimova erreicht die 3. Runde in New York

Die talentierte Tennisspielerin Kamilla Rakhimova, die Usbekistan beim prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier US Open in New York vertritt, hat erfolgreich die dritte Runde erreicht. Mit beeindruckenden Leistungen auf den Plätzen, auf denen die Weltbesten gegeneinander antreten, sicherte sich Rakhimova ein beachtliches Preisgeld und wichtige Weltranglistenpunkte.

Ein 6:0-„Durchmarsch“: Sieg über Selekhmeteva

In der zweiten Runde des Turniers trat Kamilla Rakhimova gegen ihre erfahrene spanische Gegnerin Oksana Selekhmeteva an und demonstrierte absolute Dominanz:

  • Ein 1-Stunden-Express-Sieg: Das Match dauerte nur 1 Stunde und 5 Minuten, wobei Rakhimova in beiden Sätzen die Initiative fest in der Hand hielt;

  • Ein souveränes Ergebnis: Nachdem Kamilla den ersten Satz mit 6:3 für sich entschied, gab sie im zweiten Satz kein einziges Spiel mehr ab und besiegelte einen klaren 6:0-Sieg.

Würdiger Kampf gegen die Nummer 1 der Welt: Der Test gegen Aryna Sabalenka

In der dritten Runde des Turniers traf die usbekische Tennisspielerin auf die Weltranglistenerste und topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus:

  • Offener Schlagabtausch gegen einen Grand-Slam-Champion: Kamilla leistete der führenden Spielerin der Welt tapferen Widerstand und kämpfte bis zum Schluss um jeden Punkt;

  • Aus bei 3:6, 4:6: In einem hart umkämpften Match gewann Sabalenka in zwei Sätzen (3:6, 4:6), doch Rakhimova erntete für ihre qualitativ hochwertige Leistung gegen die Weltranglistenerste das Lob der Experten.

290.000 Dollar, 130 Weltranglistenpunkte und ein neues Kapitel für das Nationalteam

Dieser Erfolg in New York ist von großer Bedeutung für die Karriere der Athletin und den Sport des Landes:

  • Finanzieller und sportlicher Erfolg: Das Erreichen der dritten Runde der US Open brachte Rakhimova 130 wertvolle Weltranglistenpunkte sowie 290.000 US-Dollar an Preisgeld ein;

  • Unter der Flagge Usbekistans: Die gebürtige Russin Kamilla Rakhimova wechselte im Dezember 2025 offiziell ihre sportliche Staatsbürgerschaft und tritt seitdem auf der internationalen Bühne unter der Flagge Usbekistans an;

  • Aufstieg in der WTA-Rangliste: Diese Punkte ermöglichen es der Sportlerin, ihre Position in der WTA-Weltrangliste deutlich zu verbessern und sich direkt für zukünftige Grand-Slam-Turniere zu qualifizieren.

Glauben Sie, dass Kamilla Rakhimovas erfolgreiche Schritte bei Grand-Slam-Turnieren in Usbekistan das Interesse am Profitennis weiter steigern können? Glauben Sie, dass sie bald in die Top 30 der Welt einziehen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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