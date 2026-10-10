Kamilla Rakhimova besiegt Sofia Kenin bei großem Turnier in China

In der chinesischen Stadt Wuhan hat das prestigeträchtige Damentennisturnier WTA 1000 — Wuhan Open begonnen. Bei diesem bedeutenden Wettbewerb mit einem Preisgeld von über 3,221 Millionen Dollar die usbekische Nummer zwei Kamilla Rakhimova startete mit einem glänzenden Sieg.

Unsere Landsfrau besiegte im Halbfinale der Qualifikation den Weltstar des Tennis und Grand-Slam-Siegerin, die Amerikanerin Sofia Keninproblemlos mit einem deutlichen 6:0, 6:3.

Abwechslungsreiches Spiel und 93 Minuten Dominanz

Das Duell der beiden Kontrahentinnen, die zum ersten Mal aufeinandertrafen, stand unter der vollständigen Kontrolle der usbekischen Tennisspielerin:

Absolute Dominanz im ersten Satz (6:0): Kamilla begann das Match in hohem Tempo, ließ ihrer Gegnerin, der Siegerin der Australian Open 2020, kein einziges Spiel und schockierte sie mit einem „zu Null“-Ergebnis;

Der Siegpunkt (6:3): Obwohl Kenin im zweiten Satz versuchte, Widerstand zu leisten, gab Rakhimova ihren Vorsprung nicht ab und sicherte sich den Sieg in einem Match, das 93 Minuten dauerte;

Vorteil bei den Assen: Während Kamilla im Laufe des Spiels 6 Asse (direkte Aufschlagpunkte) erzielte, kam ihre amerikanische Gegnerin auf nur 2 Asse.

Ranking-Daten und namhafte Gegnerin

Status von Sofia Kenin: Die 25-jährige Kenin stieg einst bis auf Platz 4 der Weltrangliste auf, ist Australian-Open-Siegerin 2020 und Finalistin der Roland Garros 2020. Derzeit belegt sie Platz 107 der WTA-Rangliste;

Platzierung von Kamilla Rakhimova: Kamilla, die in der Qualifikation an Nummer 15 gesetzt ist, steht derzeit auf Platz 76 der Weltrangliste und konnte durch diesen Sieg ihre Punkte weiter verbessern.

Ticket für das Hauptfeld: Das entscheidende Finale steht bevor

Kamilla Rakhimova, die das Finale der Qualifikation erreicht hat, kämpft nun um den Einzug in das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers: