Usbekin Kamilla Rachimowa sorgt für Sensation gegen Top-35-Spielerin

Beim prestigeträchtigen Turnier der WTA 500 Kategorie, das derzeit in der japanischen Hauptstadt Tokio stattfindet, kam es in der zweiten Runde zu einer unerwarteten Sensation. Die 25-jährige Tennisspielerin, die Usbekistan vertritt, Kamilla Rachimowa (WTA-Rang 66), besiegte eine der klaren Favoritinnen des Wettbewerbs, die Russin Jekaterina Alexandrowa (Rang 33), in einem harten und kompromisslosen Kampf.

Das Marathon-Match, das insgesamt 2 Stunden und 53 Minuten dauerte, endete mit einem glänzenden Sieg für Rachimowa mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) und sicherte ihr den Einzug ins Viertelfinale des hochkarätigen Turniers.

Nervenkitzel auf den Plätzen von Tokio: Ein Tiebreak mit 7:5 entschied das Match

Während des gesamten Duells agierten beide Sportlerinnen unter hohem Tempo und starkem psychologischem Druck:

Mutiger Start von Rachimowa: Kamilla, die das Spiel initiativ begann, parierte die kraftvollen Schläge ihrer Gegnerin im ersten Satz souverän und gewann mit 6:4;

Alexandrowas Antwort: Im zweiten Satz übernahm die erfahrene Alexandrowa, die in der Weltrangliste 33 Plätze vor ihrer Gegnerin steht, das Kommando und glich mit einem 6:4-Satzgewinn aus;

Kulmination und entscheidender Tiebreak: Der dritte Satz wurde zu einer echten Nervenschlacht; die Kontrahentinnen, die auf dem Platz auf Augenhöhe agierten, erzwangen einen Tiebreak. Rachimowa bewahrte in den entscheidenden Sekunden die Nerven, gewann mit 7:5 und setzte den Schlusspunkt unter die Begegnung.

Geschichte der direkten Duelle und Ausblick auf das Turnier

Kein Zufall, sondern Beständigkeit: Obwohl Alexandrowa auch diesmal als klare Favoritin galt, ist dies nicht der erste Sieg von Rachimowa gegen sie – bereits bei ihrem letzten Aufeinandertreffen im Rahmen der US Open 2021 hatte Rachimowa mit 6:4, 6:1 die Oberhand behalten;

Stars in Tokio: Bei diesem WTA 500-Turnier ist auch die Weltranglistenerste Jelena Rybakina als Nummer eins gesetzt; der kasachische Star beginnt ihren Weg in der zweiten Runde gegen ihre Landsfrau Julija Putinzewa (Rang 67);

Auf dem Weg ins Viertelfinale: Dieser sensationelle Sieg ermöglicht es Rachimowa nicht nur, in die Runde der letzten Acht des Tokio-Turniers einzuziehen, sondern auch ihre Position in der Weltrangliste weiter zu verbessern.

Kamilla Rachimowas Willensstärke in einem dreistündigen Nervenkampf gegen eine Gegnerin aus den Top 35 der Welt wurde zu einem der glänzendsten und wichtigsten Siege ihrer Karriere.