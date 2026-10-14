Neue Nummer eins im usbekischen Tennis: Maria Timofeeva ist die neue Spitzenreiterin des Landes

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Neue Nummer eins im usbekischen Tennis: Maria Timofeeva ist die neue Spitzenreiterin des Landes

Im usbekischen Damentennis gibt es offiziell eine neue Spitzenreiterin. Nach Angaben des Pressedienstes des usbekischen Tennisverbandes hat die talentierte Spielerin Maria Timofeeva in der aktualisierten WTA-Weltrangliste (Women's Tennis Association) ein Spitzenergebnis erzielt und den Status als Nummer eins des Landes erreicht.

Ihre starke Leistung bei einem prestigeträchtigen Turnier in Peking ermöglichte es Timofeeva, ihren persönlichen Karriere-Rekord zu verbessern und die Führung in der nationalen Rangliste zu übernehmen.

Persönlicher Rekord und Erfolgslauf in Peking

Der rasante Aufstieg von Maria Timofeeva in der Weltrangliste ist auf ihren Erfolg in China zurückzuführen:

  • Neue Rekordplatzierung: In der aktualisierten Weltrangliste kletterte Maria Timofeeva auf den 63. Platz. Dies ist das beste Ergebnis ihrer Karriere; ihr bisheriger Rekord lag bei Platz 68.

  • Erfolg beim WTA 1000 Turnier: Beim hochkarätigen Turnier in Peking überstand die Spielerin erfolgreich die Qualifikationsrunden und erreichte die dritte Runde des Hauptfeldes.

  • Ranglistenpunkte: Durch diesen Erfolg sicherte sie sich 135 wertvolle Weltranglistenpunkte und verbesserte ihre Position in der Weltrangliste deutlich.

Wechsel in der nationalen Rangliste

Bisher hielt den Status als Nummer eins im usbekischen Damentennis eine andere talentierte Spielerin — Kamilla Rakhimova:

  • Rakhimovas aktuelle Platzierung: In der aktualisierten Liste belegt Kamilla weltweit den 69. Platz.Dies ist ihre aktuelle Position.

  • Timofeevas Führung: Maria belegt nun den 63. Platz, überholte Rakhimova in der nationalen Wertung und wurde als die Nummer eins des Landes anerkannt.

Eine neue Ära unter der Flagge Usbekistans

Dass beide Sportlerinnen nun für das usbekische Nationalteam antreten, markiert einen wichtigen Wendepunkt für die Tennisschule des Landes:

  • Wechsel der sportlichen Staatsbürgerschaft: Timofeeva und Rakhimova entschieden sich Ende 2025 für einen Wechsel ihrer sportlichen Staatsbürgerschaft, um Usbekistan zu vertreten.

  • Offizielle Bestätigung: Marias Wechsel unter die usbekische Flagge wurde am 20. Oktober 2025 offiziell im WTA-System registriert, während Kamillas Beitritt zum Nationalteam am 1. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde.

Derzeit vertreten beide Spielerinnen unser Land würdig bei internationalen Turnieren und erzielen regelmäßig Spitzenleistungen in der Weltelite.

Maria TimofeevaKamilla RakhimovaPeking WTA 1000Usbekischer TennisverbandTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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