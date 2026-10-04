Manchester City Frauen feiern Comeback-Sieg gegen Arsenal

Manchester City, Tabellenführer der Women's Super League (WSL), setzte seine perfekte Serie in dieser Saison mit einem Heimsieg gegen Arsenal fort. Laut Goal.com war das Spiel für die Gastgeberinnen zwar hart umkämpft, doch dank intensiver Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit endete die Partie mit einem überzeugenden 4:2-Sieg. Dies berichtet Goal.com .

Im Academy Stadium ging der Londoner Club zwar zweimal in Führung, konnte den Vorsprung jedoch nicht halten. Tore von Lisa Baum und Alessia Russo brachten die Gäste zweimal in Front. Die Gastgeberinnen zeigten jedoch Charakter und drehten die Partie in der zweiten Halbzeit komplett.

Die Wende auf dem Platz

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Lauren Hemp den direkten Ausgleich. Obwohl Alessia Russo Arsenal nach der Pause erneut in Führung brachte, übernahm Manchester City schnell das Kommando.

Die eingewechselte Kerstin Casparij erzielte in der 63. Minute, kurz nach ihrer Einwechslung, ein sehenswertes Tor zum Ausgleich. Wenig später schoss Lauren Hemp den Ball durch die Beine der Torhüterin und brachte ihr Team erstmals in Führung. Den Schlusspunkt setzte Khadija Shaw, die Verteidigerin Leah Williamson ausspielte und den Ball zum spektakulären Comeback-Sieg ins Netz beförderte.

Tabellensituation und kommende Spiele

Diese Niederlage unterstreicht den schwierigen Saisonstart für Arsenal. Trotz 16 herausgespielter Torchancen kosteten defensive Schwächen und mangelnde Spielkontrolle das Team den Sieg. Arsenal belegt derzeit den ungewohnten 10. Tabellenplatz und liegt bereits 10 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Nach dem Spiel entschuldigte sich Cheftrainerin Renee Slegers bei den Fans.

Manchester City feierte den fünften Ligasieg in Folge und festigte die Tabellenführung. Nach der Länderspielpause stehen für beide Teams wichtige Aufgaben an. Arsenal trifft am 17. Oktober auf Birmingham City, um wieder in die Spur zu finden, während Manchester City am 18. Oktober Brighton empfängt.