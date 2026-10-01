Nachdem der amtierende Premier-League-Meister Manchester City für schuldig befunden wurde, mehr als hundertmal gegen Finanzregeln verstoßen zu haben, bereiten Spieler gegnerischer Teams und deren Berater rechtliche Schritte wegen entgangener Boni vor. Wie Sky Sports berichtet, versuchen Stars, die zwischen 2009 und 2018 Meistertitel oder die Qualifikation für die Champions League verpasst haben, ihre finanziellen Verluste geltend zu machen, so Goal.com. berichtet .

Im schriftlichen Bericht der unabhängigen Kommission wird detailliert dargelegt, wie der Verein 900 Millionen Pfund durch fingierte Sponsorenverträge verschleiert haben soll. Dieser Umstand löste in der englischen Liga weitreichende Empörung aus, da die betroffenen Parteien nun die massiven finanziellen Prämien berechnen, die ihnen im fraglichen Neunjahreszeitraum zugestanden hätten.

Derzeit beraten sich Spieler und ihre Vertreter mit Anwälten, um rechtliche Wege zu prüfen. Die Financial Times weist jedoch darauf hin, dass jedes Gerichtsverfahren auf ernsthafte Hindernisse in Bezug auf die Vereinsführung stoßen könnte, da der Vorstandsvorsitzende von Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, seit 2020 auf der Liste der akkreditierten Diplomaten des Vereinigten Königreichs steht.

Diplomatische Immunität und Haltung der Führung

Dieser diplomatische Status gewährt Khaldoon Al Mubarak Immunität vor strafrechtlichen Ermittlungen und schützt ihn in der Regel auch vor zivilrechtlichen Verfahren. Trotz des Drucks und der rechtlichen Drohungen von verschiedenen Seiten bleibt Al Mubarak bei seiner Haltung und verteidigt das Handeln des Vereins offen.

Der Vereinsvorsitzende erklärte in einer Stellungnahme: „Trotz der voreiligen Schlüsse einiger und des Lärms um uns herum hat sich nichts geändert. Wir haben schon früher gemeinsam Herausforderungen gemeistert und sind erfolgreich daraus hervorgegangen. Es gibt immer noch genug Leute, die den Fortschritt unseres Vereins behindern wollen. Wir werden ihnen diese Gelegenheit nicht geben.“

Wirtschaftliche Folgen und lokale Sorgen

Die Auswirkungen dieses schockierenden Gerichtsurteils beschränken sich nicht nur auf das Spielfeld, sondern lösen auch bei Politikern ernsthafte Sorgen um die Zukunft der Region aus. Insbesondere werden Risiken diskutiert, die die wirtschaftliche Stabilität von Manchester und der Umgebung beeinträchtigen könnten.

Der bekannte Politiker Andy Burnham betonte am Donnerstag angesichts der Lage die enormen Investitionen der derzeitigen Eigentümer im letzten Jahrzehnt. Er äußerte die Befürchtung, dass die Region einen schweren wirtschaftlichen Schlag erleiden würde, sollten die wohlhabenden Geldgeber des Vereins ihre Mittel vollständig abziehen.

In seiner Rede sagte Andy Burnham: „Ich wäre wirklich besorgt, sie zu verlieren. Sie waren großartige Partner dabei, das moderne Manchester und Manchester City zu einer globalen Kraft zu machen. Ich bin der City Football Group und der gesamten Eigentümergruppe dankbar für ihre Investitionen, nicht nur in das Etihad Stadium und die Umgebung, sondern in die gesamte Stadt.“