Mitre präsentiert neuen Ultimax-Pro-Ball für den Community Shield 2026

Der Sportartikelhersteller Mitre hat den Ultimax Pro offiziell vorgestellt, den offiziellen Spielball, der speziell für den englischen Supercup 2026, den Community Shield, entwickelt wurde. In diesem traditionellen Vorsaisonspiel treffen FA-Cup-Sieger Manchester City und Premier-League-Meister Arsenal aufeinander. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com ist die Partie für Sonntag, den 16. August dieses Jahres, angesetzt. Auch der Austragungsort ist bemerkenswert: Da das Wembley-Stadion nicht verfügbar ist, wird der englische Supercup erstmals seit 20 Jahren außerhalb Englands im Principality Stadium in Cardiff ausgetragen.

Das Design des neuen Balls und seine symbolische Bedeutung

Als offizieller Ballpartner des englischen Fußballverbands wollte Mitre bei der Entwicklung des Produkts die Einigkeit der Fans und ihre Vorfreude auf die neue Saison widerspiegeln. Das Ball-Design nutzt Grafiken in Form von Schallwellen und leuchtende Farben, die die gemeinsame Stimme und Atmosphäre der Fans darstellen.

Nach Angaben des Unternehmens zeigen fließende Grafiken, die von jedem Panel ausgehen, die Energie Tausender zusammenkommender Fans. Die Kombination der Farben erzeugt wiederum neue Farbtöne, während die glänzenden silbernen Details der Delta-Symbole direkt an die Community-Shield-Trophäe selbst erinnern.

Technische Merkmale und Expertenmeinungen

Der Mitre-Markenmanager Alex Roberts erklärte, der Community Shield sei schon immer ein einzigartiges und unverwechselbares Ereignis im Fußballkalender gewesen. Seinen Worten zufolge wollte das Unternehmen für diesen Moment, der die Rückkehr des Fußballs markiert, einen hochwertigen Spielball anbieten.

Der Ultimax Pro zeichnet sich nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch durch seine fortschrittliche Technologie aus. Dank seiner konkaven Hyperflow-Kurven bietet der Ball Flugstabilität und reduziert den Luftwiderstand. Die Hyperfoam-Mittelschicht sorgt außerdem für präzises Ansprechverhalten und Komfort bei der Ballkontrolle.

Sarah Kendall, die Leiterin des Partnerschaftsbereichs beim englischen Fußballverband, lobte ebenfalls die Arbeit des Mitre-Teams. Sie betonte, dass der neue Ball das Spiel in Cardiff, eines der ersten großen Ereignisse der Saison, zusätzlich aufwerten werde.