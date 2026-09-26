Der englische Fußball steht vor einem der größten Finanzskandale der letzten Jahre. Laut einer unabhängigen Kommission wurde Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 für schuldig befunden. Dieses historische Urteil hat für großes Aufsehen in der nationalen Meisterschaft gesorgt und die Debatte über den Wettbewerb und vergangene Ungerechtigkeiten in der Tabelle neu entfacht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hat diese monumentale Entscheidung die Möglichkeit beispielloser Sanktionen gegen den Verein eröffnet, darunter Zwangsabstieg, massive Geldstrafen, Punktabzüge und die Aberkennung historischer Titel. In dieser angespannten Zeit reagierten die Teams, die im Titelkampf gegen Manchester City den zweiten Platz belegten, sowie deren ehemalige Spieler sofort auf die Nachrichten.

Der ironische Beitrag des ehemaligen Torhüters

David de Gea , der über 500 Spiele für Manchester United absolvierte und bis 2023 der Stammtorhüter des Teams war, hinterließ eine ironische Nachricht in den sozialen Medien. Auf seinem offiziellen X-Account deutete er an, dass vergangene Titel neu verteilt werden könnten, und schrieb: „Also...... Reden wir darüber. Wie viele Premier-League-Titel habe ich dann eigentlich?“ Die sarkastische Reaktion des spanischen Torhüters zielte auf die Spielzeiten ab, in denen Manchester United Vizemeister wurde.

Es ist bekannt, dass Manchester United während der Zeit von David de Gea mehrfach hinter Manchester City den zweiten Platz belegte. Insbesondere der Titel 2011–2012 wurde aufgrund der Tordifferenz verpasst, während die „Red Devils“ auch unter José Mourinho in der Saison 2017–2018 sowie unter Ole Gunnar Solskjær in der Saison 2020–2021 den zweiten Platz belegten.

Rechtliche Schritte und Entschädigungsforderungen der Vereine

The Athletic berichtet, dass nach diesem Skandal führende englische Fußballvereine, darunter Manchester United, Arsenal, Liverpool und Tottenham, ihre Anwaltsteams eingeschaltet haben. Diese Vereine haben damit begonnen, Schadensersatzansprüche für entgangene Preisgelder und kommerzielle Einnahmen vorzubereiten. Dies führt zu einer weiteren Verschärfung der Situation.

Manchester City seinerseits erklärt, dass man sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen sämtliche sportlichen Sanktionen und Ansprüche der Rivalen zur Wehr setzen werde. Derzeit steht die Führung der Premier League vor der komplexen Aufgabe, eine faire Entscheidung zu treffen, ohne die Geschichte des Wettbewerbs komplett zu verändern. Es wird erwartet, dass dieser intensive Rechtsstreit noch Monate andauern wird.