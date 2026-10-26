Am 8. Spieltag der Premier League Manchester Cityverlor nach einer Serie von sieben Siegen in Folge erstmals wieder und unterlag auswärts bei Aston Villa mit 1:2. Obwohl die „Citizens“ aufgrund der Tordifferenz weiterhin die Tabellenspitze halten, hat Arsenal nach Punkten gleichgezogen.

Vor dem Hintergrund der Niederlage rückte der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und von Manchester City in den Fokus der weltweiten Fußballmedien und führenden Statistikportale: Abdukodir Khusanov er wurde trotz der Niederlage seines Teams als bester Spieler auf dem Platz gewürdigt.

Analysten sind verblüfft: Khusanov wurde besser bewertet als Haaland und Doku

Trotz der Niederlage bewerteten führende internationale Statistikportale die Leistung des jungen Verteidigers sehr hoch:

WhoScored (8,0 Punkte): Die Experten des Portals kürten Abdukodir zum Spieler des Spiels. Er erhielt die höchste Bewertung im Kader von City und ließ Jeremy Doku (7,8) sowie Erling Haaland (7,6) hinter sich.

Sofascore (7,4 Punkte): Auch auf dieser Plattform wurde die Leistung des usbekischen Verteidigers als die beste unter den Spielern von Manchester City verzeichnet.

Flashscore (8,0 Punkte): Der Dienst bewertete Khusanovs souveräne Leistung mit 8,0 Punkten; er lag damit nur knapp hinter Jeremy Doku (8,1).

Taktische Umstellung zur Pause und Marescas Fehler

Während der Partie sorgten die Entscheidungen von Trainer Enzo Maresca für hitzige Diskussionen unter Experten:

Rückkehr von der Außenbahn in die Mitte: In der ersten Halbzeit agierte Khusanov als Rechtsverteidiger und war nicht nur defensiv, sondern auch offensiv aktiv. Nach der Pause sah sich der Trainer jedoch gezwungen, ihn auf seine Stammposition in der Innenverteidigung zurückzuziehen, um Lücken in der Defensive zu schließen.

Marc Guéhis Fehler: Experten führen die Niederlage von Manchester City auf Fehler des Trainers bei der Aufstellung zurück, insbesondere darauf, dass die jüngsten groben Fehler des Innenverteidigers Marc Guéhi zu Gegentoren führten.

Forderungen von Fans und Medien: Global Football Vibes Analysten des Portals forderten deutlich: „Enzo Maresca, hör auf, mit Abdukodir Khusanov als Rechtsverteidiger zu experimentieren!“ Auch tausende Fans in den sozialen Medien fordern, das Abwehrzentrum dauerhaft dem Duo Abdukodir Khusanov und Joško Gvardiol anzuvertrauen.

Die wichtigsten Bewertungen nach dem Spiel