Neuer König des Welttennis: Alexander Zverev erreicht erstmals Platz 1 der ATP-Weltrangliste

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Neuer König des Welttennis: Alexander Zverev erreicht erstmals Platz 1 der ATP-Weltrangliste

Die Machtverhältnisse in der Weltelite des Tennis haben sich verschoben. Der 29-jährige deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Spitzenposition in der Weltrangliste der Association of Tennis Professionals (ATP) erreicht.

Zverev, der zuvor den zweiten Platz belegte, sammelte durch seinen Sieg in der zweiten Runde des prestigeträchtigen ATP-500 Turniers in Wien (Österreich) die entscheidenden Punkte. Nach der Aktualisierung der offiziellen wöchentlichen ATP-Rangliste am 2. November wird er offiziell als Nummer 1 der Welt geführt.

Sieg in Wien und Einzug ins Viertelfinale

Im entscheidenden Match auf dem Platz in der österreichischen Hauptstadt zeigte der deutsche Sportler eine herausragende Leistung:

  • Gegner und Ergebnis: Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trat Zverev gegen den Niederländer Tallon Griekspoor, die Nummer 50 der Welt, an und gewann souverän in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 einem überzeugenden Sieg;

  • Ranglistenpunkte: Dieser Erfolg brachte dem deutschen Tennisspieler die letzten benötigten Punkte, um den ATP-Thron zu besteigen und die Führung zu übernehmen.

Yannik Sinners Zwangspause

Der bisherige Weltranglistenerste, der Italiener Yannik Sinner, musste seinen Platz räumen:

  • Verletzungsfaktor: Der italienische Spitzenreiter hatte aufgrund schwerwiegender Knieprobleme und Schmerzen bekannt gegeben, die Tennissaison 2026 vorzeitig zu beenden;

  • Unfähigkeit, Punkte zu verteidigen: Da Sinner nicht mehr antreten konnte und an keinen Turnieren mehr teilnahm, ging die Führungsposition an Zverev über, der während der gesamten Saison eine konstante Leistung gezeigt hatte.

Die erfolgreichste Saison der Karriere: Triumph bei Roland Garros und den US Open

Das Jahr 2026 wurde für Alexander Zverev zu einem echten Wendepunkt und einem Jahr der Triumphe:

  • Erster Grand-Slam-Titel in Frankreich: Der deutsche Sportler gewann zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Turnier und wurde zum Champion von Roland Garros auf Sand;

  • Zweiter Sieg in New York: Nur drei Monate später bewies er auch im Finale der US Open unvergleichliche Nervenstärke und sicherte sich seinen zweiten Grand-Slam-Titel;

  • Der absolute Gipfel: Zwei große Titel in Folge und konstante Leistungen während des Jahres brachten ihn rechtmäßig an die Spitze des Welttennis — auf den ersten Platz.

Dieser historische Erfolg von Alexander Zverev ist ein bedeutendes Ereignis für das deutsche Tennis; er reiht sich damit in die Riege der wenigen deutschen Spieler ein, die seit der Ära von Boris Becker die Weltrangliste anführen konnten.

Alexander ZverevATP-WeltranglisteYannik SinnerGrand SlamTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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