Beispiellose Aktivität in der Geschichte: Novak Djokovic stellt Rekord für die 21. Saison in Folge auf

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Beispiellose Aktivität in der Geschichte: Novak Djokovic stellt Rekord für die 21. Saison in Folge auf

Die Nummer 12 der Weltrangliste, eine Legende des Welttennis, Novak Djokovic zeigt weiterhin eine in der Sportgeschichte selten gesehene phänomenale Konstanz. In der ersten Runde des prestigeträchtigen ATP-500 -Turniers, das am 28. Oktober im schweizerischen Basel begann, lieferte sich der serbische Star ein hartes und spannendes Duell gegen den Franzosen Ugo Humbert und sicherte sich einen hart erkämpften Sieg.

Dank dieses Erfolgs hat Djokovic in seiner Karriere in der 21. Saison in Folge mindestens 20 Siege erzielt und damit einen erstaunlichen historischen Rekord aufgestellt.

Comeback in Basel: Drei-Satz-Drama gegen Humbert

Der Franzose Ugo Humbert, aktuell die Nummer 38 der Weltrangliste, startete sehr aktiv in das Match gegen seinen erfahrenen Gegner:

  • Verlust des ersten Satzes: Im ersten Durchgang nutzte Humbert seine Chancen effizient und gewann mit 6:4;

  • Djokovics Ausgleich: Ab dem zweiten Satz erhöhte der serbische Champion das Spieltempo, reduzierte die Fehlerquote drastisch und entschied den Satz mit 6:3 für sich;

  • Entscheidender Sieg: Im dritten und entscheidenden Satz behielt Novak dank seiner Nervenstärke und großen Erfahrung die Oberhand und gewann mit 6:4, womit er den Gesamtsieg perfekt machte (4:6, 6:3, 6:4);

  • Hervorragende Form: Djokovic konnte 6 seiner letzten 7 offiziellen Matches für sich entscheiden.

Nächster Gegner und Turnierdetails

Der Saisonverlauf des serbischen Tennisspielers und seine Pläne in Basel sehen wie folgt aus:

  • Bisherige Saisonergebnisse: Novak Djokovic hatte zuvor beim ATP-500-Turnier in Peking den Titel gewonnen, schied jedoch beim anschließenden Shanghai Masters überraschend bereits in der ersten Runde aus;

  • Gegner in der zweiten Runde: In der nächsten Phase in Basel wird Djokovic gegen den erfahrenen deutschen Vertreter Jan-Lennard Struff antreten;

  • Kurz zum Turnier: Das am 26. Oktober begonnene Turnier in Basel läuft bis zum 1. November. Der amtierende Champion des Wettbewerbs ist der junge brasilianische Star João Fonseca.

Dass Novak Djokovic seit 21 Jahren jedes Jahr auf höchstem Elite-Niveau mindestens 20 Siege erzielt, ist ein klarer Beweis für seine nicht nur physische, sondern auch unglaubliche mentale Stärke.

Novak DjokovicATP-500Basel OpenUgo HumbertTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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