Einer der Anführer der usbekischen Nationalmannschaft, Otabek Shukurov, hat ein neues Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen. Der erfahrene Mittelfeldspieler, der bei der Weltmeisterschaft in allen drei Gruppenspielen für sein Land zum Einsatz kam, spielt nun in der serbischen SuperLiga.

Der 30-jährige Fußballer Radnik hat einen Vertrag mit dem Verein unterzeichnet. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Transfer erscheint, hat in der serbischen Fußballwelt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Denn Shukurov kommt nicht als unbekannter Legionär in die Kleinstadt Surdulica, sondern als aktueller Nationalspieler Usbekistans, der erst kürzlich an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

Die serbische Presse bewertet diesen Transfer als eine der bedeutendsten Verstärkungen in der Geschichte von Radnik.

Ein WM-Spieler kommt nach Surdulica

Die serbische Liga ist für Shukurov keine völlig neue Erfahrung im Ausland.

Der usbekische Fußballer hat im Laufe seiner Karriere bereits in den Ligen der VAE, Saudi-Arabien und der Türkei gespielt. Mit Sharjah wurde er Meister der VAE.

In der türkischen Süper Lig vertrat er die Farben von Fatih Karagümrük und Kayserispor. Während seiner Zeit in Istanbul arbeitete er unter einer der Legenden des Weltfußballs, Andrea Pirlo .

Shukurov ging zudem als erster usbekischer Fußballer in die Geschichte ein, der in der türkischen Süper Lig zum Einsatz kam.

Nun führt ihn sein Weg in ein völlig anderes Umfeld — die serbische Stadt Surdulica.

Laut der Volkszählung von 2022 leben in der Stadt 9242 Menschen. Die gesamte Gemeinde zählt etwa 17.000 Einwohner.

Das bedeutet, dass Shukurov im Vergleich zu den großen Fußballmärkten, in denen er zuvor tätig war, in ein deutlich kleineres Umfeld wechselt.

Doch genau deshalb ist sein Wechsel zu Radnik zu einem so großen Ereignis geworden.

Ein Jubiläumsgeschenk für Radnik

Das Jahr 2026 hat für Radnik eine besondere Bedeutung.

Der Verein aus Surdulica feiert sein 100-jähriges Bestehen . Dass einer der aufsehenerregendsten Transfers der Vereinsgeschichte ausgerechnet im Jubiläumsjahr stattfindet, hat symbolischen Charakter.

Die serbischen Fußballmedien haben den Transfer von Shukurov nicht als bloße Verpflichtung eines vertragslosen Spielers wahrgenommen.

Einige Publikationen bezeichneten seinen Namen sogar als „Transferbombe“ . Lokale Quellen wie Meridian Sport und Mozzart Sport widmeten der Ankunft des usbekischen Spielers bei Radnik besondere Aufmerksamkeit.

Der Grund für diese Reaktion ist verständlich.

Shukurov ist kein unbekannter Legionär, der zum Probetraining kommt. Er ist ein erfahrener Spieler, der 92 Länderspiele für Usbekistan bestritten und 9 Tore erzielt hat.

Sein letzter großer Auftritt war die Weltmeisterschaft.

Vertragslos nach der Weltmeisterschaft

Der Wechsel von Shukurov zu Radnik hat noch einen weiteren interessanten Aspekt.

Sein vorheriger Verein war Baniyas. Nach der Weltmeisterschaft war der Spieler vertragslos.

Aus diesem Grund musste Radnik keine Ablösesumme für Shukurov zahlen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sein Marktwert gering ist.

Laut Transfermarkt-Daten lag Shukurovs letzter Marktwert bei 1,5 Millionen Euro.

Diese Zahl macht ihn zu einem der wertvollsten Spieler im Kader von Radnik.

Vor Shukurovs Ankunft war der wertvollste Spieler des Vereins der Rechtsverteidiger Mateja Gašić – sein Wert wurde auf etwa 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Das bedeutet, dass Radnik ohne Ablösesumme einen Legionär verpflichtet hat, der nach Marktwert höher eingestuft wird als jeder bisherige Spieler des Teams.

Radnik kämpft um die oberen Plätze

Zum Zeitpunkt von Shukurovs Ankunft steht Radnik in der serbischen SuperLiga gar nicht so schlecht da.

Nach 10 Spieltagen hat der Verein aus Surdulica 14 Punkte auf dem Konto.

Das Team belegt mit drei Siegen, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen den 7. Tabellenplatz.

Dieses Ergebnis zeigt, dass der Verein die Möglichkeit hat, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Nun ist eines der Hauptziele von Radnik, die Fähigkeiten des erfahrenen usbekischen Mittelfeldspielers effektiv zu nutzen.

Der Cheftrainer des Vereins, Zoran Rendulić , betonte ebenfalls, dass dem Team genau ein Spieler wie Shukurov gefehlt habe.

Was bringt die Erfahrung von 92 Länderspielen für Radnik?

Shukurovs größter Vorteil ist seine Erfahrung.

Er hat 92 Mal für die usbekische Nationalmannschaft gespielt. Er war in den Ligen der VAE, Saudi-Arabien und der Türkei aktiv. In der türkischen Süper Lig arbeitete er mit Experten wie Pirlo zusammen.

Am wichtigsten ist, dass er bei der WM-Premiere der Nationalmannschaft in allen drei Spielen auf dem Platz stand.

Diese Erfahrung ist für Radnik mehr als nur eine Statistik. Ein Team, das in der serbischen Liga hohe Ziele verfolgt, hat nun einen Spieler gewonnen, der auf internationalem Niveau gespielt hat und dem Druck gewachsen ist.

In diesem Sinne ist der Transfer von Shukurov für Radnik nicht nur eine Kaderverstärkung, sondern auch eine Chance, das Erfahrungsniveau der Mannschaft zu heben.

Eine neue Herausforderung für den usbekischen Spieler

Doch auch für Shukurov ist diese Entscheidung eine besondere Herausforderung.

Nach Ligen mit hohen finanziellen Möglichkeiten wie in den VAE und der Türkei betritt er nun den serbischen Fußball. Von ihm wird nun erwartet, dass er nicht nur seine Erfahrung zeigt, sondern auch dazu beiträgt, die Ergebnisse von Radnik zu verbessern.

Das ist derzeit der interessanteste Aspekt dieses Transfers.

Ein Spieler, der bei der Weltmeisterschaft für Usbekistan auflief, wird nun zu einem der Anführer eines Vereins aus einer Gemeinde mit etwa 17.000 Einwohnern.

Für Radnik könnte dies eines der größten Geschenke zum 100-jährigen Jubiläum werden.

In Surdulica wird Shukurov nicht als einfacher Legionär empfangen, sondern als Spieler mit großer internationaler Erfahrung, der an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

Jetzt ist er auf dem Platz gefragt.

Wenn es Shukurov gelingt, seine Erfahrung in Ergebnisse umzumünzen, könnte sein Transfer zu Radnik nicht nur als eines der aufsehenerregendsten Ereignisse des Jubiläums in Serbien in die Geschichte eingehen, sondern auch als ein neuer Meilenstein für einen usbekischen Spieler im europäischen Fußball.