Dinamo gewinnt neue Kraft aus Bosnien: Transfer offiziell bestätigt

·30·Sport
Dinamo gewinnt neue Kraft aus Bosnien: Transfer offiziell bestätigt

Der Verein Dinamo aus Samarkand hat seinen Kader in der Sommer-Transferperiode mit einem neuen Legionär verstärkt. Der bosnisch-herzegowinische Mittelfeldspieler Haris Hajdarevic schloss sich dem Team als ablösefreier Spieler an.

Der Vertrag wurde bis Ende 2027 unterzeichnet

Dinamo gab offiziell bekannt, dass mit dem 27-jährigen Spieler ein Vertrag bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen wurde. Da der Vertrag von Hajdarevic bei seinem vorherigen Verein ausgelaufen war, wechselte er ablösefrei nach Samarkand.

Es wird erwartet, dass der Mittelfeldspieler den Konkurrenzkampf im Zentrum erhöht und zusätzliche Optionen beim Spielaufbau bietet.

Drei Spielzeiten in Serbien absolviert

Hajdarevic verbrachte die letzten drei Saisons beim serbischen Verein Radnik Surdulica. Er absolvierte 107 Pflichtspiele für das Team und erzielte dabei 12 Tore. Der Spieler hatte den serbischen Club am 1. Juli offiziell verlassen.

Er agiert hauptsächlich als zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler und kann bei Bedarf auch offensiver eingesetzt werden.

Für welche Vereine hat Hajdarevic gespielt?

Der bosnische Fußballer begann seine Profikarriere in seinem Heimatland. Er stammt aus der Jugend von Zeljeznicar Sarajevo und spielte mehrere Saisons für diesen Verein.

Zudem war Hajdarevic für den türkischen Verein Boluspor aktiv. Im Jahr 2023 wechselte er zu Radnik Surdulica und kam regelmäßig in der serbischen Meisterschaft zum Einsatz.

Information

Indikator

Alter

27

Position

Mittelfeldspieler

Vorheriger Verein

Radnik Surdulica

Bilanz bei Radnik

107 Spiele, 12 Tore

Vertrag bei Dinamo

Bis 31. Dezember 2027

Dinamos Mittelfeld wird verstärkt

Hajdarevics Erfahrung könnte für Dinamo in der zweiten Saisonhälfte von großer Bedeutung sein. Er soll das Spiel der Samarkander durch seine Ballkontrolle, Zweikampfstärke und Vorstöße aus der zweiten Reihe bereichern.

Die große Frage ist nun: Wie schnell wird sich der bosnische Mittelfeldspieler an die usbekische Superliga anpassen?

Glauben Sie, dass Haris Hajdarevic ein Schlüsselspieler für Dinamo werden kann?

Dinamo SamarkandHaris HajdarevicUsbekische SuperligaFußball TransfersBosnien und Herzegowina
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Michael Olise entscheidet sich trotz Real Madrid-Interesse für seine Zukunft beim FC BayernMichael Olise entscheidet sich trotz Real Madrid-Interesse für seine Zukunft beim FC BayernHeute, 22:57Transfer-Hammer bei Sogdiana: Ein Legionär mit Serie-A-Erfahrung kommt nach Jizzakh!Transfer-Hammer bei Sogdiana: Ein Legionär mit Serie-A-Erfahrung kommt nach Jizzakh!Heute, 22:31Neftchi dreht das Spiel in 3 Minuten: Dramatischer Sieg in FerganaNeftchi dreht das Spiel in 3 Minuten: Dramatischer Sieg in FerganaHeute, 22:28Sogdiana erwacht in Zomin: Ljupcho Doriev trifft erneutSogdiana erwacht in Zomin: Ljupcho Doriev trifft erneutHeute, 22:24Serhou Guirassy Transfer: Borussia Dortmund überlistet die europäischen GigantenSerhou Guirassy Transfer: Borussia Dortmund überlistet die europäischen GigantenHeute, 22:15Messi spricht nach Sieg über England KlartextMessi spricht nach Sieg über England KlartextHeute, 22:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis