Dinamo gewinnt neue Kraft aus Bosnien: Transfer offiziell bestätigt

Der Verein Dinamo aus Samarkand hat seinen Kader in der Sommer-Transferperiode mit einem neuen Legionär verstärkt. Der bosnisch-herzegowinische Mittelfeldspieler Haris Hajdarevic schloss sich dem Team als ablösefreier Spieler an.

Der Vertrag wurde bis Ende 2027 unterzeichnet

Dinamo gab offiziell bekannt, dass mit dem 27-jährigen Spieler ein Vertrag bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen wurde. Da der Vertrag von Hajdarevic bei seinem vorherigen Verein ausgelaufen war, wechselte er ablösefrei nach Samarkand.

Es wird erwartet, dass der Mittelfeldspieler den Konkurrenzkampf im Zentrum erhöht und zusätzliche Optionen beim Spielaufbau bietet.

Drei Spielzeiten in Serbien absolviert

Hajdarevic verbrachte die letzten drei Saisons beim serbischen Verein Radnik Surdulica. Er absolvierte 107 Pflichtspiele für das Team und erzielte dabei 12 Tore. Der Spieler hatte den serbischen Club am 1. Juli offiziell verlassen.

Er agiert hauptsächlich als zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler und kann bei Bedarf auch offensiver eingesetzt werden.

Für welche Vereine hat Hajdarevic gespielt?

Der bosnische Fußballer begann seine Profikarriere in seinem Heimatland. Er stammt aus der Jugend von Zeljeznicar Sarajevo und spielte mehrere Saisons für diesen Verein.

Zudem war Hajdarevic für den türkischen Verein Boluspor aktiv. Im Jahr 2023 wechselte er zu Radnik Surdulica und kam regelmäßig in der serbischen Meisterschaft zum Einsatz.

Information Indikator Alter 27 Position Mittelfeldspieler Vorheriger Verein Radnik Surdulica Bilanz bei Radnik 107 Spiele, 12 Tore Vertrag bei Dinamo Bis 31. Dezember 2027

Dinamos Mittelfeld wird verstärkt

Hajdarevics Erfahrung könnte für Dinamo in der zweiten Saisonhälfte von großer Bedeutung sein. Er soll das Spiel der Samarkander durch seine Ballkontrolle, Zweikampfstärke und Vorstöße aus der zweiten Reihe bereichern.

Die große Frage ist nun: Wie schnell wird sich der bosnische Mittelfeldspieler an die usbekische Superliga anpassen?

Glauben Sie, dass Haris Hajdarevic ein Schlüsselspieler für Dinamo werden kann?