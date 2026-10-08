Einer der Anführer der usbekischen Nationalmannschaft Otabek Shukurovund sein Wechsel zum serbischen SuperLiga-Club Radnik sorgt bei lokalen Fußballexperten und in den Medien für großes Interesse. Der Cheftrainer des Teams aus Surdulica, Zoran Rendulić gab dem renommierten serbischen Medium Mozzart Sport ein ausführliches Interview, in dem er die Veränderungen, die der usbekische Mittelfeldspieler in die Mannschaft einbringen wird, sowie seine Aufgaben auf dem Spielfeld detailliert erläuterte.

Für den 42-jährigen Experten, der fast drei Jahre im Trainerstab des nationalen Giganten Crvena Zvezda tätig war, ist die Ankunft eines Spielers von Shukurovs Kaliber ein Beweis dafür, dass der Verein eine neue Stufe erreicht hat.

«WM-Teilnehmer und Anführer»: Die hohe Anerkennung des Trainers

Rendulić würdigte zunächst die enorme internationale Erfahrung und die Führungsqualitäten unseres Landsmanns:

Beeindruckender Lebenslauf: «Otabek hat über 90 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten, ist Kapitän und hat an allen Spielen der Weltmeisterschaft teilgenommen. Für einen Verein auf dem Niveau von Radnik zeigt die Ankunft eines solchen Spielers das Wachstum unseres Teams», sagte der serbische Fachmann;

Ideales Profil: Rendulić betonte, dass Otabek genau das Profil eines erfahrenen zentralen Mittelfeldspielers erfüllt, das dem Team bisher gefehlt hat.

Shukurovs neue Rolle auf dem Platz: Nicht nur «Drecksarbeit»

Der Trainerstab von Radnik und Experten erwarten von Shukurov nicht nur die Rolle eines klassischen defensiven Mittelfeldspielers, der gegnerische Angriffe unterbindet:

«Box-to-Box» und Tempokontrolle: Otabek soll zwischen den beiden Strafräumen agieren, mit dem Ball arbeiten, Angriffe organisieren und vor allem bei Ballverlusten für Balance sorgen;

Spielrhythmus steuern: Da das Team von Rendulić einen sehr schnellen und energieintensiven Fußball spielt, kam es in vielen Spielen nach der ersten Halbzeit zu körperlicher Ermüdung. Shukurov soll mit seiner Gelassenheit zur zentralen Figur werden, die das Spieltempo kontrollieren kann.

Konkurrenz im Zentrum: Wer sind Shukurovs Hauptkonkurrenten?

Obwohl Shukurovs Name und Erfahrung groß sind, gibt es im Zentrum von Radnik bereits Konkurrenz durch folgende Spieler:

Miloš Popović (22 Jahre, Kapitän): Der wichtigste defensive Mittelfeldspieler des Teams und Abräumer vor der Abwehr. Sein Platz in der Startelf gilt als sicher;

Martin Novaković: Ein offensiver Mittelfeldspieler, der in dieser Saison 2 Tore und 3 Vorlagen erzielt hat. Da seine Aufgabe eher kreativ ist, ist er kein direkter Konkurrent für Shukurov;

Aleksandar Pejović (35 Jahre): Der wichtigste und direkteste Konkurrent des usbekischen Spielers. Pejović ist ebenfalls ein erfahrener Spieler für das zentrale/defensive Mittelfeld und stand vor Otabeks Ankunft regelmäßig in der Startelf.

Otabek Shukurov hat zwar noch kein offizielles Debüt für den serbischen Club gegeben, doch aufgrund seiner internationalen Erfahrung und seiner Spielübersicht wird erwartet, dass er sich bald einen festen Platz in der Startelf von Radnik sichern wird.