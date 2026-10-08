Ein erfahrener Mittelfeldspieler und einer der Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft Otabek Shukurov wird seine Karriere in der serbischen Meisterschaft fortsetzen. Zoran Rendulić, Cheftrainer des Klubs Radnik aus Surdulica, bewertete den Transfer des usbekischen Mittelfeldspielers sehr positiv und betonte, dass dieser Deal ein klarer Beweis für die Vereinsgeschichte und den Aufstieg auf ein neues Niveau sei.

Der serbische Fachmann hob hervor, dass Shukurovs enorme internationale Erfahrung und sein Spielstil perfekt zu den taktischen Plänen der Mannschaft passen.

„Wir brauchten genau diesen Spielertyp“: Das Lob des Trainers

Zoran Rendulić teilte seine Gedanken zur Verpflichtung des neuen Spielers mit:

Der bemerkenswerteste Neuzugang: „Als einen unserer bemerkenswertesten Neuzugänge konnten wir das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Otabek Shukurov begrüßen. Er ist gerade erst zum Kader gestoßen und wir erwarten große Ergebnisse von ihm“, sagte der Cheftrainer.

Ein perfekter Box-to-Box-Spieler: Nach Ansicht des Trainers ist Shukurov ein universeller Mittelfeldspieler, der zwischen beiden Strafräumen gleichermaßen aktiv ist und sowohl bei der Balleroberung als auch im Umschaltspiel hohe Effizienz zeigt.

Ein neuer Meilenstein für den Klub: „Die Ankunft eines Spielers, der über 90 Länderspiele für sein Land bestritten hat, zeigt, dass Radnik als Verein deutlich gewachsen ist und hohe Ambitionen hat“, fügte er hinzu.

Nationalmannschaftskapitän und WM-Erfahrung

Otabek Shukurovs internationale Erfahrung war der wertvollste Faktor für den serbischen Klub:

Kapitänsstatus: Der 29-jährige Fußballer fungiert seit vielen Jahren als echter Anführer und Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft und hat wichtige Spiele geleitet.

Makellose WM-Teilnahme: Wie Rendulić betonte, hat Shukurov bei der diesjährigen Weltmeisterschaft alle drei Spiele der Nationalmannschaft über die volle Distanz bestritten und damit bewiesen, dass er für den Wettbewerb auf höchstem Niveau bereit ist.

Über 90 Länderspiele: Es wird erwartet, dass die Fähigkeiten des Spielers, der kurz vor seinem hundertsten Länderspiel steht, der Mannschaft auch in der neuen Meisterschaft einen wichtigen Vorteil verschaffen werden.

Otabek Shukurovs Engagement in der serbischen SuperLiga wird nicht nur dazu beitragen, die Position von Radnik in der Tabelle zu festigen, sondern auch den Ruf usbekischer Fußballer auf europäischem Boden weiter stärken.