Nach 13 großartigen Jahren steht Dani Carvajal vor einem Wechsel zum FC Getafe

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Nach 13 großartigen Jahren steht Dani Carvajal vor einem Wechsel zum FC Getafe

Der erfahrene Rechtsverteidiger, der über viele Jahre hinweg für Real Madrid spielte und zu einem der wahren Symbole des Vereins wurde, Dani Carvajal wird seine Karriere bei einem anderen Verein der spanischen La Liga fortsetzen. Laut dem weltberühmten Insider und Transferexperten Fabrizio Romano hat der spanische Fußballer Getafe eine Einigung erzielt.

Die Parteien haben sich bereits mündlich auf alle finanziellen und organisatorischen Details des Transfers geeinigt. Eine offizielle Bekanntgabe der Vertragsunterzeichnung wird in den kommenden Stunden oder Tagen erwartet.

Medizincheck absolviert: Transferdetails

Der 34-jährige Verteidiger, der in der Region um die spanische Hauptstadt bleiben wollte, ist bereit, sich seinem neuen Team anzuschließen:

  • Erfolgreicher Medizincheck: Laut dem Insider hat Carvajal den Medizincheck bei Getafe erfolgreich bestanden und bestätigt, dass er körperlich bereit für den Einsatz ist;

  • Der Faktor Madrid: Der Spieler priorisierte die Möglichkeit, vor dem Ende seiner Karriere mit seiner Familie in der Nähe von Madrid zu bleiben und weiterhin auf hohem Niveau in der La Liga zu spielen.

13 Jahre große Geschichte bei den „Königlichen“ und 6 CL-Titel

Dani Carvajal geht als einer der erfolgreichsten und loyalsten Verteidiger in die Geschichte von Real Madrid ein:

  • 13 Saisons im Kader: Abgesehen von einer einjährigen Leihe bei Bayer Leverkusen spielte er von 2013 bis 2026 ununterbrochen in der ersten Mannschaft der „Blancos“ und stieg bis zum Mannschaftskapitän auf;

  • Legendäre 6 Champions-League-Titel: Carvajal gehört zu dem kleinen Kreis von Spielern, die mit Real Madrid 6 Mal die UEFA Champions League gewinnen konnten;

  • Vollständige Titelsammlung: Im Trikot des Madrider Klubs gewann der Verteidiger mehrfach die La Liga, den spanischen Pokal, den UEFA Super Cup und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Dieser Transfer bringt zweifellos enorme internationale Erfahrung, Führungsqualitäten und eine Siegermentalität in die Abwehr von Getafe. Die Fans in Madrid bereiten sich darauf vor, ihren Kapitän in einem neuen Trikot in der La Liga zu sehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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