Startaufstellungen für das Duell zwischen Barcelona und Getafe bekannt gegeben

Im Rahmen des 8. Spieltags der spanischen La Liga empfängt Tabellenführer FC Barcelona den FC Getafe im eigenen Stadion. Die Startaufstellung der Katalanen, die mit beeindruckender Effizienz und einer Siegesserie in die Saison gestartet sind, wurde vor dieser Begegnung bekannt gegeben.

Im vom Trainerstab bestätigten Kader gibt es einige wichtige Änderungen; insbesondere der Stammtorhüter Joan García, der verletzungsbedingt ausgefallen war, ist vollständig genesen und wird von Beginn an auflaufen.

Startaufstellung des FC Barcelona: Starkes Mittelfeld und Angriff um Yamal

Die Katalanen schicken ihre stärkste Formation auf das Feld:

Torwart: Nach seiner Verletzungspause kehrt Joan García zurück und übernimmt den Platz zwischen den Pfosten;

Abwehrbollwerk: Auf den Außenbahnen und im Zentrum agiert das Quartett Koundé, Eric García, Gerard Martín und Espart;

Kreativität im Mittelfeld: Im Zentrum sorgen Gavi, Dani Olmo und der neue Anführer des Teams, Rodri, für die Ballkontrolle;

Angriffstrio: Auf den Flügeln sind der schnelle Anthony Gordon und der junge Star Lamine Yamal, im Zentrum Gabriel Jesus für das Durchbrechen der gegnerischen Abwehr verantwortlich.

Widerstand von Getafe und die Wahl der Gäste

Die Gäste setzen traditionell auf eine defensive und zweikampfstarke Taktik:

Kampf gegen die Gastgeber: Im Kader des Klubs aus der Region Madrid versuchen der erfahrene Torhüter Soria sowie die Verteidiger Mojica, Romero, Djené und Kiko, die Angriffe abzuwehren;

Mittelfeld und Konter: Francho, Mario Martín, Terrats, A. García und Iván werden versuchen, den Druck von Barcelona auf dem Platz zu brechen.

Spielbericht und Aufstellungen

La Liga. 8. Spieltag FC Barcelona — FC Getafe

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jesus, Yamal.

FC Getafe: Soria, Mojica, Romero, Djené, Kiko, Francho, Mario Martín, Terrats, A. García, Iván.

Ob der katalanische Superklub vor heimischer Kulisse den nächsten großen Sieg feiern kann oder ob Getafe den Favoriten mit seiner Defensivmauer stoppt, wird sich in der nächtlichen Partie entscheiden.