Arsenal verleiht Gyökeres im Winter nicht – Ablösesumme für den Stürmer bekannt

Der Londoner Verein Arsenal hat seine Position bezüglich des Transferwerts des schwedischen Mittelstürmers Viktor Gyökeresgeklärt. Laut einem Bericht der renommierten italienischen Publikation TuttoJuve sind die „Gunners“ nur bereit, Angebote für den 28-jährigen Torjäger ab einer bestimmten finanziellen Schwelle in Betracht zu ziehen.

Gleichzeitig haben die Londoner die Möglichkeit einer Leihe des Spielers an einen anderen Verein im Wintertransferfenster kategorisch ausgeschlossen – der Klub wird nur Verhandlungen führen, die einen festen Transfer beinhalten.

70-Millionen-Euro-Forderung und Absage an eine Leihe

Der Londoner Klub hat seine Bedingungen für den Stürmer klar definiert:

Mindestpreis festgelegt: Die Führung von Arsenal wird nur mit Klubs ernsthafte Verhandlungen führen, die bereit sind, für Gyökeres mindestens 70 Millionen Euro zu zahlen;

Keine Leihoption: Pläne für eine Leihe des Spielers im kommenden Wintertransferfenster wurden vollständig abgelehnt – der Stürmer wird nur bei einem festen Transfer abgegeben;

Vertrag bis 2030: Der aktuelle Arbeitsvertrag des schwedischen Stürmers beim englischen Spitzenklub läuft bis zum Sommer 2030, was es Arsenal ermöglicht, bei Verhandlungen nicht vom Preis abzuweichen.

Eine Summe, die für Juventus und Milan zu hoch ist

Zwei Giganten der Serie A zeigen großes Interesse an dem Schweden, doch die finanzielle Seite steht einem Abschluss im Weg:

Interesse der italienischen Giganten: Juventus Turin und der AC Mailand betrachten Gyökeres als eines ihrer Hauptziele, um ihren Angriff zu verstärken;

Finanzielle Hürde: Für beide Teams gilt die Ablösesumme von 70 Millionen Euro als zu hoch. Die italienischen Klubs sind derzeit nicht bereit, diesen Betrag zu zahlen;

Komplexe Verhandlungen: Sollte Arsenal beim Preis nicht nachgeben, werden die Italiener gezwungen sein, sich nach Alternativen umzusehen.

Saisonstart: Torlose Serie und Konkurrenz

Die Leistungen des schwedischen Stürmers in der laufenden Saison sind bisher nicht konstant:

5 Spiele – 0 Torbeteiligungen: Obwohl Gyökeres in allen Wettbewerben in 5 Partien zum Einsatz kam, konnte er bisher weder ein Tor noch einen Assist verbuchen;

Kampf um den Kaderplatz: Die begrenzte Spielzeit und der hohe Konkurrenzkampf im Angriff befeuern die Transfergerüchte um den Stürmer zusätzlich.

Dennoch beabsichtigen der Cheftrainer und die Führung von Arsenal nicht, ihre Vermögenswerte unter Wert zu verkaufen, weshalb das Schicksal von Gyökeres eines der heißesten Themen auf dem bevorstehenden Wintertransfermarkt werden dürfte.