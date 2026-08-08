Arsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaft

Arsenal, einer der Spitzenklubs der englischen Premier League, ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um seine Offensive zu verstärken. Berichten aus London zufolge hat die Vereinsführung den talentierten Mittelfeldspieler Kenan Yildiz ins Visier genommen, der für Juventus in Italien spielt. Der Schritt gilt als Teil der Pläne des Klubs, seine Angriffsreihe auf ein neues Niveau zu heben. Goal.com berichtet .

Laut Informationen der Zeitung La Stampa hatten die Gunners zunächst Real-Madrid-Star Vinicius Junior als ihr wichtigstes Transferziel ausgemacht. Dieser Transfertraum zerplatzte jedoch, nachdem der Brasilianer einen neuen langfristigen Vertrag bei den Königlichen unterschrieben hatte. Daraufhin richteten die Scouts des Londoner Klubs ihre Aufmerksamkeit sofort auf eine weitere Alternative.

Türkischer Nationalspieler im Visier der Londoner

Der 2005 geborene türkische Nachwuchsspieler Kenan Yildiz hat sich innerhalb kurzer Zeit im europäischen Fußball einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Derzeit trägt er bei Juventus die Rückennummer 10 und ist dank seiner vielseitigen Leistungen zu einem der Führungsspieler der Mannschaft geworden. Besonders seine überzeugenden Auftritte auf internationaler Bühne und für die türkische Nationalmannschaft haben die Aufmerksamkeit der europäischen Topklubs auf sich gezogen.

Arsenal war auf der Suche nach genau einem solchen dynamischen und technisch versierten Spieler, um die Offensive zu verstärken. Deshalb steht Yildiz weit oben auf der Transferliste des englischen Klubs. Das Trainerteam schätzt das Potenzial des jungen Talents hoch ein und ist überzeugt, dass er sich schnell an die Premier League gewöhnen kann.

Juventus bezieht klare Position

Der italienische Rekordklub Juventus ist jedoch nicht bereit, seinen jungen Star problemlos ziehen zu lassen. Die Vereinsführung in Turin weiß, dass Yildiz zur Zukunft des Klubs gehört, und ist bereit, jedes Angebot für ihn abzulehnen. Medienberichten zufolge wird die Alte Dame nur unter einer Bedingung zu Verhandlungen bereit sein.

Quellen zufolge muss jeder Klub, der Kenan Yildiz verpflichten will, ein offizielles Angebot deutlich über 100 Millionen Euro vorlegen. Diese gewaltige Summe zeigt, wie hart die Position von Juventus ist und dass der Spieler nicht zu gewöhnlichen Bedingungen verkauft werden soll.

Bislang ist das Interesse von Arsenal noch nicht in ein offizielles Angebot übergegangen. In den kommenden Tagen dürfte die Situation auf dem Transfermarkt jedoch klarer werden, wenn sich zeigt, wie die Londoner auf die Forderungen von Juventus reagieren. Sollte der Deal zustande kommen, wäre er zweifellos einer der spektakulärsten Transfers der laufenden Saison.