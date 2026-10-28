Sensation im EFL Cup: Fleetwood Town wirft Artetas Team aus dem Wettbewerb

Im Achtelfinale des EFL Cup kam es zu einer der größten und unerwartetsten Sensationen der laufenden Saison. Einer der Top-Favoriten des Wettbewerbs, der Londoner Arsenal Club, trat auswärts gegen den bescheidenen Fleetwood Town an, verlor im Elfmeterschießen und verabschiedete sich damit aus dem Pokal.

Nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 stand – wobei der neue Stürmer Viktor Gyökeres für die Londoner ausgleichen konnte –, behielt der Drittligist im nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 6:4 die Oberhand.

90 Minuten, die Arsenal schockierten

Die reguläre Spielzeit verlief für die Londoner deutlich schwieriger und unter größerem Druck als erwartet:

Frühe Führung für die Gastgeber: Bereits in der 21. Minute erzielte Fleetwood-Town-Stürmer Lupalo den Führungstreffer und brachte die Gastgeber in Front;

Der Ausgleich durch Gyökeres: Nach einer schwachen ersten Halbzeit nahm Mikel Arteta taktische Änderungen vor, und in der 50. Minute glich Viktor Gyökeres zum 1:1 aus;

Die Stars konnten die Niederlage nicht abwenden: Obwohl in der zweiten Halbzeit Leistungsträger wie Martin Ødegaard, Jurriën Timber und Bruno Guimarães eingewechselt wurden, gelang Arsenal in der regulären Spielzeit kein Siegtreffer;

Niederlage im Elfmeterschießen: Im Elfmeterschießen agierten die Gastgeber eiskalt, gewannen mit 6:4 und sicherten sich den Einzug ins Viertelfinale.

Spielbericht und Arsenal-Aufstellung

Wettbewerb und Phase: EFL Cup, Achtelfinale;

Endergebnis: Fleetwood Town – Arsenal 1:1 (6:4 nach Elfmeterschießen);

Tore: Lupalo (21.) – Viktor Gyökeres (50.);

Arsenal-Aufstellung: Kepa, Ben White (Timber, 46.), Marley Salmon (Ødegaard, 46.), Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly (Konsa, 81.), Martín Zubimendi (Guimarães, 82.), Max Dowman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Kaidac, 66.), Viktor Gyökeres.

Das frühe Ausscheiden aus dem EFL Cup ist ein ernstes Warnsignal für die Schützlinge von Mikel Arteta vor den wichtigen Aufgaben in der Premier League und auf internationaler Bühne. Fleetwood Town hingegen schreibt ein goldenes Kapitel seiner Vereinsgeschichte und zieht in die nächste Runde ein.