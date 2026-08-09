5 Tore in London: Borussia Dortmund schlägt Arsenal im Emirates Cup

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5 Tore in London: Borussia Dortmund schlägt Arsenal im Emirates Cup

Im traditionellen Emirates Cup im Londoner Emirates Stadium empfing Arsenal den deutschen Klub Borussia Dortmund. In einer spannenden und torreichen Partie siegten die Deutschen mit 3:2.

Dieses Testspiel bot den Zuschauern echten Offensivfußball.

Frühe Tore der Gäste und die Aufholjagd der Gunners

Die Gäste begannen die Partie sehr aktiv. Infolgedessen brachte Inacio sein Team bereits in der 7. Minute in Führung, und in der 29. Minute baute Karetsas den Vorsprung der Dortmunder auf 0:2 aus.

In der zweiten Halbzeit gelang es der Mannschaft von Mikel Arteta, ins Spiel zurückzufinden:

  • 54. Minute: Das Sturmtalent Ethan Nwaneri verkürzte den Rückstand (1:2).

  • 58. Minute: Wenige Augenblicke später erhöhte der Dortmunder Gadu den Vorsprung wieder (1:3).

  • 69. Minute: Der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres verwandelte einen Elfmeter für die Londoner und erzielte damit den letzten Treffer der Partie (2:3).

In den verbleibenden Minuten berannte Arsenal das Tor der Gäste, doch die Dortmunder Defensive hielt dem Druck stand und sicherte den Sieg.

Spieldaten

Freundschaftsspiel. Emirates Cup

9. August | London, Emirates Stadium

Arsenal — Borussia Dortmund 2:3

Tore: Nwaneri 54., Gyökeres 69. (Elfmeter) — Inacio 7., Karetsas 29., Gadu 58.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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