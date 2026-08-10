Kenan Yildiz rückt Arsenal näher: Transfer auf 80 Millionen Pfund taxiert

Juventus’ junger Star Kenan Yildiz könnte seine Karriere in der englischen Premier League fortsetzen. Laut Journalist David Ornstein hat Arsenal bei den Verhandlungen über den Transfer des türkischen Stürmers große Fortschritte gemacht.

Besonders interessant ist, dass auch der Spieler selbst in diesem Prozess eine aktive Position einnimmt. Yildiz möchte zum Londoner Klub wechseln und hofft, dass sein Abschied von Juventus schneller geregelt wird.

Arsenal steht kurz vor einer Einigung

Laut der Quelle laufen die Verhandlungen zwischen Arsenal und Juventus weiter, und der Londoner Klub steht kurz vor einer Einigung.

Sollte der Transfer zustande kommen, würden die Gunners ihrer Offensive einen technisch starken jungen Spieler hinzufügen, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.

Angesichts von Yildiz’ Alter und Entwicklungspotenzial könnte Arsenal ihn nicht nur als Verstärkung für den aktuellen Kader, sondern auch als wichtigen Teil eines langfristigen Projekts betrachten.

Preis: 80 Millionen Pfund

Dem Bericht zufolge könnte die Ablösesumme bis zu 80 Millionen Pfund betragen.

Diese Summe könnte Yildiz zu einem der teuersten Transfers in der Geschichte von Arsenal machen.

Für Juventus wäre ein solches Angebot eine erhebliche finanzielle Chance. Allerdings müssten die Turiner einen ihrer vielversprechendsten Spieler abgeben.

Yildiz möchte gehen

Noch spannender wird die Situation durch die Haltung des Spielers.

Der Quelle zufolge hat Kenan Yildiz seinen Wunsch geäußert, zu Arsenal zu wechseln, und fordert Juventus auf, den Transferprozess zu beschleunigen.

Das könnte die Position des Londoner Klubs in den Verhandlungen stärken. Der ausdrückliche Wunsch eines Spielers, zu einem neuen Klub zu wechseln, beeinflusst den Weg zu einer Einigung häufig erheblich.

Warum will Arsenal ausgerechnet Yildiz?

Eine der größten Stärken von Yildiz ist seine Vielseitigkeit.

Er kann auf dem Flügel oder hinter der Spitze spielen, Gegenspieler im Eins-gegen-eins ausspielen und Angriffe selbst einleiten.

Ein solches Profil würde Arsenal während der Saison mehr taktische Möglichkeiten geben. Gerade im hochklassigen Wettbewerb sind Spieler, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können, besonders wertvoll.

Die endgültige Entscheidung liegt nun bei Juventus

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte Yildiz’ Wechsel nach England zu einem der größten Transfers des Transferfensters werden.

Die zentrale Frage lautet vorerst: Nimmt Juventus ein Angebot von rund 80 Millionen Pfund an oder kämpft der Klub darum, seinen jungen Star zu halten?

Yildiz selbst soll sich den kursierenden Informationen zufolge bereits entschieden haben – er möchte zu Arsenal wechseln.

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