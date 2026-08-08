Kenan Yildiz will zu Arsenal wechseln

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Kenan Yildiz will zu Arsenal wechseln

Der Londoner Klub Arsenal setzt seine Suche nach einem neuen Flügelstürmer fort. Ein wichtiger Schritt für den Verein war die Mitteilung von Juventus-Mittelfeldspieler Kenan Yildiz, dass er freiwillig zum englischen Team wechseln möchte. Der Transfer soll zu einem der wichtigsten Ziele von Mikel Arteta werden, um die Offensive der Mannschaft zu verstärken. Goal.com berichtet .

Laut Indy Kaila ist der 21-jährige türkische Nationalspieler fest entschlossen, sich dem Londoner Klub anzuschließen, und wird die Juventus-Führung bald offiziell über seine Entscheidung informieren. Arsenal hatte sein Interesse zuvor auf Yildiz konzentriert, nachdem Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior einen neuen langfristigen Vertrag mit dem spanischen Rekordmeister unterschrieben hatte.

Finanzielle Hürden beim Transfer

Die Einigung wird jedoch nicht leicht zu erzielen sein. Der italienische Spitzenklub hat die Ablösesumme für das junge Talent auf 120 Millionen Pfund festgelegt. Das wird Arsenals finanzielle Möglichkeiten zweifellos stark belasten. The Athletic berichtete zuvor, dass der Londoner Klub eine Anfrage zum Preis des Spielers gestellt habe, Juventus jedoch unmissverständlich erklärt habe, den Spieler nicht verkaufen zu wollen.

Dennoch könnte der Wunsch des Spielers, den Verein zu verlassen, den Verlauf der Verhandlungen komplett verändern. Renommierte Journalisten wie Sacha Tavolieri haben Kenan Yildiz als Mikel Artetas Wunschtransfer bezeichnet. Daher dürfte diese Situation zu einem der meistdiskutierten Themen des Sommer-Transferfensters werden.

Leistungen auf dem Platz

Laut den Analysen von WhoScored zeichnet sich der türkische Fußballer durch Dribblings, Torabschluss und entscheidende Pässe aus. In der Saison 2025/26 erzielte er wettbewerbsübergreifend 11 Tore und bereitete 9 weitere vor. Diese konstanten und effizienten Leistungen zeigen, dass Yildiz eine hervorragende Alternative für Fans sein könnte, die mit Gabriel Martinellis wechselhafter Form im Saisonverlauf unzufrieden sind.

ArsenalJuventusKenan YildizTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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