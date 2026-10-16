Sindarov ist die Nummer 3 der Welt! Historischer Meilenstein in Usbekistan anerkannt

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Sindarov ist die Nummer 3 der Welt! Historischer Meilenstein in Usbekistan anerkannt

Die Agentur für Jugendangelegenheiten Usbekistans hat eine offizielle Stellungnahme zum weltweiten Erfolg des Großmeisters veröffentlicht, der ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Schachs aufgeschlagen hat: Javohir Sindarov. Die Agentur betonte, dass zum ersten Mal ein Vertreter Usbekistans in der FIDE-Live-Rangliste für klassisches Schach (live) auf den dritten Platz der Welt aufgestiegen ist.

Dieses Ergebnis beweist erneut, dass das Ansehen der nationalen Schachschule auf globaler Ebene ein neues Rekordniveau erreicht hat.

Wie kam es zu diesem historischen Aufstieg?

Der Aufstieg von Javohir Sindarov auf diese Spitzenposition wurde durch ein wichtiges Ergebnis auf internationaler Bühne ermöglicht:

  • Die Niederlage von Caruana: Im Rahmen der US-Meisterschaft unterlag einer der stärksten Schachspieler der Welt, Fabiano Caruana, dem jungen Großmeister Andy Woodward;

  • 2782 Elo-Punkte: Nach diesem Ergebnis erreichte der 20-jährige Javohir Sindarov eine Wertung von 2782 Punkten und sicherte sich einen festen Platz unter den Top 3 des Planeten;

  • Anerkennung durch das UZCHess-Projekt: Die Agentur für Jugendangelegenheiten hat dieses historische Ereignis offiziell über ihr spezielles „UZCHess“ -Medienprojekt gewürdigt.

Die Spitzenplätze der Weltrangliste:

Derzeit stehen in der Live-Rangliste für klassisches Schach nur zwei legendäre Spieler vor dem usbekischen Talent:

  • 1. Platz: Magnus Carlsen (Norwegen) — 2823 Punkte;

  • 2. Platz: Hikaru Nakamura (USA) — 2792 Punkte;

  • 3. Platz: Javohir Sindarov (Usbekistan) — 2782 Punkte.

Der Held der Olympiade in Samarkand

Die Agentur erinnerte daran, dass Javohirs großer Erfolg das Ergebnis seiner unermüdlichen Arbeit und seiner souveränen Leistungen bei Turnieren ist:

  • Mannschaftsgold: Bei der 46. Schacholympiade , die 2026 in Samarkand stattfand, gewann er mit der usbekischen Nationalmannschaft den historischen Titel;

  • FIDE-Auszeichnung: Für seine gezeigten Fähigkeiten wurde er von der Weltschachföderation (FIDE) als „Bester männlicher Schachspieler“ des Turniers ausgezeichnet.

Dieser historische Sieg ist eine große Inspirationsquelle für Millionen junger Usbeken und ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Sports im Land.

Javohir SindarovAgentur für Jugendangelegenheiten UsbekistansUZCHessFIDESchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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