Sparring mit Nodirbek und die Geheimnisse der Intuition: Magnus Carlsens unerwartete Geständnisse

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Sparring mit Nodirbek und die Geheimnisse der Intuition: Magnus Carlsens unerwartete Geständnisse

Der 16-fache Schachweltmeister Magnus Carlsen sprach während einer Wohltätigkeits-Liveübertragung zur Unterstützung von UNICEF über seine gemeinsamen Trainingseinheiten mit dem usbekischen Großmeister Nodirbek Abdusattorov , seine schachliche Intuition und seine Zukunftspläne, wie UzChessberichtet.

Der norwegische Großmeister betonte, dass die Sparring-Einheiten mit Abdusattorov ihm geholfen hätten, einige negative Gewohnheiten abzulegen, die durch Online-Blitzpartien entstanden waren, und seine Form wiederzufinden.

„Wenn man gegen einen der Besten der Welt spielt, kehrt man zur Realität zurück“

Carlsen gab offen zu, dass der Vorbereitungsprozess mit dem Anführer der usbekischen Schachschule für ihn sehr wertvoll war:

  • Rückkehr zur Realität: „Wenn man am Brett gegen einen der besten Schachspieler der Welt sitzt, kehrt man ein wenig zur Realität zurück und beginnt, sich selbst kritisch zu hinterfragen“, sagte die Nummer 1 der Welt.

  • Schädliche Gewohnheiten des Internet-Blitzschachs durchbrechen: Magnus erklärte, dass das Spielen von zu vielen schnellen (Blitz-)Partien im virtuellen Raum dazu führt, dass sich fehlerhafte und unaufmerksame Gewohnheiten festsetzen. Ernsthaftes Training mit Abdusattorov war entscheidend, um diese Mängel zu beheben und die echte klassische Konzentration wiederzuerlangen.

  • Persönliche Beziehung: Carlsen merkte zudem an, dass nicht nur Nodirbeks hohe schachliche Fähigkeiten, sondern auch seine menschlichen Qualitäten einen sehr positiven Eindruck bei seiner Familie, insbesondere bei seinem Sohn, hinterlassen haben.

Carlsens Intuitionsformel und Stellungsanalyse

Während der Live-Übertragung enthüllte Magnus seine Mechanismen zur Entscheidungsfindung am Brett:

Anzahl der Varianten

Kommentar des Schachkönigs

Diagnose / Zustand

1 Kandidatenzug

Intuitive Erkennung der idealen Entscheidung

Volle Stellungskontrolle und maximaler Komfort

2 oder 3 Varianten

Notwendigkeit taktischer und strategischer Berechnungen

Normaler, kompromissloser Kampfzustand

4 und mehr Varianten

Fehlen eines klaren Plans oder Verwirrung

„Bedeutet, dass es ein ernstes Problem in der Stellung gibt“

Carlsen äußerte sich auch zum Londoner System , das in der Schachtheorie traditionell als simpel gilt, und betonte, dass diese Eröffnung tatsächlich viel reichhaltigere und komplexere taktische Schichten besitzt, als bisher angenommen.

Weltmeisterschaft in Istanbul: Hat Carlsen eine Entscheidung getroffen?

Eine der wichtigsten Nachrichten für die Fans betraf die kommende Weltmeisterschaft im Schnellschach und Blitzschach.

Dass das Turnier in Istanbul, Türkei, stattfindet, hat die Wahrscheinlichkeit seiner Teilnahme deutlich erhöht. Dennoch gab Magnus an, dass er noch keine hundertprozentige endgültige Entscheidung über seine Reise getroffen habe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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