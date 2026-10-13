Esteghlal mit usbekischen Legionären feiert wichtigen Auswärtssieg

Die Spiele des 2. Spieltags der Westregion in der AFC Champions League Elite sind abgeschlossen. In den Partien vom 12. Oktober waren die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft Jaloliddin Masharipov und Rustam Ashurmatov beim iranischen Verein Esteghlal im Einsatz, der auswärts den katarischen Klub Al-Gharafa besiegte.

In einer parallel stattfindenden Begegnung sicherte sich der Verein aus den VAE, Al-Ain einen deutlichen Sieg im Irak und festigte damit seine Tabellenführung.

Die Usbeken in der Startelf: Esteghlals Erfolg in Doha

Der iranische Spitzenklub kehrte mit drei wichtigen Punkten aus Katar zurück:

Unsere Legionäre auf dem Platz: Rustam Ashurmatov und Jaloliddin Masharipov standen von Beginn an in der Startelf. Während Ashurmatov in der Defensive stabil agierte, wurde Masharipov in der 53. Minute ausgewechselt.

Tore und Spielverlauf: In der 37. Minute brachte Asani Esteghlal in Führung, doch Sassi glich in der 48. Minute für die Gastgeber aus. Ein Treffer von Goudarzi in der 60. Minute sicherte dem Teheraner Klub jedoch den wichtigen 1:2-Sieg.

100-prozentige Ausbeute: Nach zwei Spieltagen belegt Esteghlal mit 6 Punkten den 2. Tabellenplatz. Al-Gharafa bleibt ohne Punkte auf dem 13. Rang.

Al-Ain deklassiert Gegner im Irak

Einer der führenden Vereine der VAE, Al-Ain, demonstrierte seine Dominanz im Wettbewerb mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen den irakischen Klub Air Force Club:

Entscheidung in der ersten Halbzeit: Al-Ain entschied das Spiel bereits in den ersten 45 Minuten. Kaku (13.), ein Eigentor von Ar-Rosan (18.) sowie ein Doppelpack von H. Rahimi (23., 44.) sorgten für eine deutliche Führung.

Ehrentreffer: Der irakische Klub konnte erst in der 89. Minute durch ein Tor von Javad auf 1:4 verkürzen.

Tabellensituation: Mit 6 Punkten und der besten Tordifferenz übernahm Al-Ain die Tabellenführung in der Westregion. Der punktlose Air Force Club rutschte auf den 16. Platz ab.

In der AFC Champions League Elite spielen die ausländischen Vereine mit usbekischen Profis weiterhin eine wichtige Rolle im Kampf um die Spitzenplätze auf kontinentaler Ebene.