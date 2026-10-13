Esteghlal mit usbekischen Legionären feiert wichtigen Auswärtssieg

·55·Sport
Esteghlal mit usbekischen Legionären feiert wichtigen Auswärtssieg

Die Spiele des 2. Spieltags der Westregion in der AFC Champions League Elite sind abgeschlossen. In den Partien vom 12. Oktober waren die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft Jaloliddin Masharipov und Rustam Ashurmatov beim iranischen Verein Esteghlal im Einsatz, der auswärts den katarischen Klub Al-Gharafa besiegte.

In einer parallel stattfindenden Begegnung sicherte sich der Verein aus den VAE, Al-Ain einen deutlichen Sieg im Irak und festigte damit seine Tabellenführung.

Die Usbeken in der Startelf: Esteghlals Erfolg in Doha

Der iranische Spitzenklub kehrte mit drei wichtigen Punkten aus Katar zurück:

  • Unsere Legionäre auf dem Platz: Rustam Ashurmatov und Jaloliddin Masharipov standen von Beginn an in der Startelf. Während Ashurmatov in der Defensive stabil agierte, wurde Masharipov in der 53. Minute ausgewechselt.

  • Tore und Spielverlauf: In der 37. Minute brachte Asani Esteghlal in Führung, doch Sassi glich in der 48. Minute für die Gastgeber aus. Ein Treffer von Goudarzi in der 60. Minute sicherte dem Teheraner Klub jedoch den wichtigen 1:2-Sieg.

  • 100-prozentige Ausbeute: Nach zwei Spieltagen belegt Esteghlal mit 6 Punkten den 2. Tabellenplatz. Al-Gharafa bleibt ohne Punkte auf dem 13. Rang.

Al-Ain deklassiert Gegner im Irak

Einer der führenden Vereine der VAE, Al-Ain, demonstrierte seine Dominanz im Wettbewerb mit einem 4:1-Auswärtssieg gegen den irakischen Klub Air Force Club:

  • Entscheidung in der ersten Halbzeit: Al-Ain entschied das Spiel bereits in den ersten 45 Minuten. Kaku (13.), ein Eigentor von Ar-Rosan (18.) sowie ein Doppelpack von H. Rahimi (23., 44.) sorgten für eine deutliche Führung.

  • Ehrentreffer: Der irakische Klub konnte erst in der 89. Minute durch ein Tor von Javad auf 1:4 verkürzen.

  • Tabellensituation: Mit 6 Punkten und der besten Tordifferenz übernahm Al-Ain die Tabellenführung in der Westregion. Der punktlose Air Force Club rutschte auf den 16. Platz ab.

In der AFC Champions League Elite spielen die ausländischen Vereine mit usbekischen Profis weiterhin eine wichtige Rolle im Kampf um die Spitzenplätze auf kontinentaler Ebene.

AFC Champions League EliteEsteghlalAl-GharafaAl-AinFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?Gestern 18:20Wann und auf welchem Kanal werden die heutigen Spiele von Pakhtakor und Neftchi übertragen?Wann und auf welchem Kanal werden die heutigen Spiele von Pakhtakor und Neftchi übertragen?Gestern 11:21Zoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die SchrankenZoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die Schranken16 September 19:30Kasachische Medien erkennen die Überlegenheit der Legionäre im Kader der usbekischen Nationalmannschaft anKasachische Medien erkennen die Überlegenheit der Legionäre im Kader der usbekischen Nationalmannschaft an23 September 11:11Sensationeller Triumph unserer Legionäre: Esteghlal besiegt Al Sadd mit 3:0Sensationeller Triumph unserer Legionäre: Esteghlal besiegt Al Sadd mit 3:015 September 06:31Von Husanov bis Shomurodov: Der Kader der usbekischen Nationalmannschaft wurde bekannt gegebenVon Husanov bis Shomurodov: Der Kader der usbekischen Nationalmannschaft wurde bekannt gegeben20 September 15:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov