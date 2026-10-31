Michael Carrick kommentiert die Niederlage gegen Chelsea und den Absturz von Manchester United auf Platz 16

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Michael Carrick kommentiert die Niederlage gegen Chelsea und den Absturz von Manchester United auf Platz 16

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Chelsea im Rahmen der Premier League Manchester UnitedCheftrainer Michael Carrick teilte nach Spielende seine Gedanken mit. Die schmerzhafte Niederlage gegen die Londoner ließ die Mannschaft in der Tabelle auf gefährliche Ränge abrutschen – das Team liegt derzeit in der Premier League auf dem 16. Platz und ist damit abgestürzt.

Im Interview mit dem renommierten BBC gab der englische Fachmann offen zu, dass sich die beiden Spielhälften stark unterschieden und die Mannschaft in der zweiten Halbzeit völlig die Kontrolle verloren habe.

„Wir hätten in der ersten Halbzeit treffen müssen“: Carricks Analyse

Der Cheftrainer betonte, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft zu Beginn der Partie zufrieden war, die mangelnde Chancenverwertung jedoch teuer zu stehen kam:

  • Positiver Start und vergebene Möglichkeiten: Carrick ist der Meinung, dass Manchester Uniteddie Begegnung schwungvoll begann, den Plan umsetzte und mehrere gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor kreierte, wobei sie bereits in der ersten Halbzeit hätten in Führung gehen müssen;

  • Nachlässigkeit und nachlassendes Tempo: Doch nach der Pause konnten die Mancunians die Intensität auf dem Platz nicht aufrechterhalten und ließen das Spieltempo deutlich abfallen.

„Ein unglückliches Gegentor und ein Elfmeter brachten uns in eine schwierige Lage“

Über die entscheidende Wende in der zweiten Halbzeit, in der das Spiel entschieden wurde, äußerte sich Michael Carrick wie folgt:

„In der zweiten Halbzeit schien alles in einem Moment aus dem Ruder zu laufen. Das erste Gegentor war eine sehr unglückliche Szene, und kurz darauf wurde ein Elfmeter gegen uns verhängt. Wir gerieten in eine sehr schwierige, komplexe Situation und das Spiel entwickelte sich nach einem völlig anderen Szenario.“

Gefahr in der Tabelle: ManUtd auf Platz 16

Aufgrund der Niederlagenserie befindet sichManchester Unitedin einer tiefen Krise:

  • 16. Platz: Der Klub befindet sich in der Tabelle am Rande der Gefahrenzone – auf dem 16. Platz;

  • Carricks Zukunft: Die aufeinanderfolgenden Niederlagen und das Abrutschen der Mannschaft in die unteren Tabellenregionen stellen die Zukunft von Michael Carrick auf dem Trainerstuhl ernsthaft in Frage. Die Klubführung steht kurz davor, in naher Zukunft eine endgültige Entscheidung zu treffen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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