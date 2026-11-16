Wo setzt Michael Carrick nach Manchester United seine Karriere fort?

Der Verein „Manchester United“,der vorübergehend von Michael Carrick betreut wurde, hat sich offiziell von ihm getrennt. Die Führung der Red Devils hat sich bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Zukunft für den bekannten argentinischen Experten Mauricio Pochettino entschieden.

Das Interesse von West Ham und neue Optionen

Kurz darauf wurde der Name von Michael Carrick mit einem anderen englischen Verein in Verbindung gebracht. Laut Berichten der bekannten britischen Publikation indykaila News wird seine Kandidatur von dem in der Premier League und Championship spielenden Verein West Ham ernsthaft in Betracht gezogen.