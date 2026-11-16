Wo setzt Michael Carrick nach Manchester United seine Karriere fort?
Der Verein „Manchester United“,der vorübergehend von Michael Carrick betreut wurde, hat sich offiziell von ihm getrennt. Die Führung der Red Devils hat sich bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Zukunft für den bekannten argentinischen Experten Mauricio Pochettino entschieden.
Das Interesse von West Ham und neue Optionen
Kurz darauf wurde der Name von Michael Carrick mit einem anderen englischen Verein in Verbindung gebracht. Laut Berichten der bekannten britischen Publikation indykaila News wird seine Kandidatur von dem in der Premier League und Championship spielenden Verein West Ham ernsthaft in Betracht gezogen.
Berichten zufolge diskutiert die Führung der Londoner aktiv die Möglichkeit, das Team schnell an Michael Carrick zu übergeben, falls die Ergebnisse des derzeitigen Trainers Scott Parker nicht überzeugen. Derzeit belegt West Ham in der Championship-Tabelle mit 23 Punkten den neunten Platz.
Vereins- und Trainerwechsel
Details und Statistiken
Ehemaliger Trainer
Michael Carrick (ehemaliger Interimstrainer von „Manchester United“)
Neuer Cheftrainer (MUFC)
Mauricio Pochettino (Argentinischer Experte)
Interessierter Verein
West Ham (London)
Aktueller Tabellenstand
9. Platz in der Championship mit 23 Punkten
Eine neue Herausforderung für Carrick
Michael Carricks kurzzeitige Tätigkeit bei Manchester United hat ihm als Trainer wertvolle Erfahrungen eingebracht. Sollte eine Einigung mit West Ham zustande kommen, würde er eine neue und verantwortungsvolle Phase seiner Trainerkarriere beginnen und darum kämpfen, die Londoner zurück in die höchste Spielklasse zu führen.
Glauben Sie, dass Michael Carrick West Ham leiten und das Team zu den gesetzten hohen Zielen führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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