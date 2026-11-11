Nach einem katastrophalen Start in die Premier League „Manchester United“ und der erwarteten sofortigen Entlassung von Cheftrainer Michael Carrick hat sich der Vorstand des Vereins für einen völlig anderen Weg entschieden. Laut einem Bericht der renommierten BBC plant die Vereinsführung, anstatt den Vertrag mit dem 45-jährigen Spezialisten aufzulösen, eine sofortige Verstärkung seines aktuellen Trainerstabs. Angebot vom FC Bayern: Kehrt Aaron Danks ins Old Trafford zurück? Als Hauptkandidat für die Verstärkung des Stabs gilt Aaron Danks, der derzeit als Co-Trainer von Vincent Kompany beim FC Bayern München arbeitet. Danks hat bereits beim FC Middlesbrough eng mit Carrick zusammengearbeitet, und ihr taktisches Verständnis wird hoch geschätzt.

Tatsächlich wurde der Plan, Danks zu ManUtd zu holen, bereits während des Sommertransferfensters geprüft. Nun zielt der Verein darauf ab, die Spieldisziplin in der Krise wiederherzustellen, indem Carrick einen vertrauten und bewährten Experten an die Seite gestellt bekommt. Indikator / Information „Manchester United“ – Status nach dem 10. Spieltag der Premier League Platzierung 18. Platz (Abstiegszone) Gesammelte Punkte Nach 10 Spielen nur 8 Punkte Ergebnisbilanz 1 Sieg, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen Entscheidung der Führung Keine Entlassung, sondern Verstärkung des Trainerstabs Wichtigster neuer Kandidat Aaron Danks (aus dem Trainerstab des FC Bayern) Quelle BBC Sport „Der Verein hält am Vertrauen in Carrick fest, aber die Ära der Alleingänge ist vorbei – die Führung will den taktischen Stab sofort reformieren, um das Team vor dem Abstieg zu bewahren.“ Die Gefahr des 18. Platzes und die letzte Chance Nach nur einem Sieg aus 10 Premier-League-Spielen auf dem 18. Platz zu stehen, ist einer der schlimmsten Negativrekorde für den Manchester-Club in den letzten Jahrzehnten. Dennoch fürchtet die Vereinsführung, dass ein Trainerwechsel mitten in der Saison neues Chaos verursachen könnte.