Die „Entlassungskandidaten“ unter Carrick: Wer erhielt die schlechtesten Noten gegen Chelsea?

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Die „Entlassungskandidaten“ unter Carrick: Wer erhielt die schlechtesten Noten gegen Chelsea?

Aktuell Manchester Unitedist es immer schwieriger, sich die nahe Zukunft des Vereins mit diesem Kader vorzustellen. Bei den Spielern ist kaum noch der Wille zu erkennen, sich auf dem Platz aufzuopfern; die meisten Stars agieren weit unter ihrem Potenzial. Infolgedessen hat das Team die dritte Niederlage in Folge kassiert – das Torverhältnis aus den letzten drei Spielen ist erschreckend 1:9 und spiegelt die Krise wider.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Chelsea bewerteten die Analysten von „Euro-Futbol“ die Spieler von Michael Carrick auf einer Zehn-Punkte-Skala (jeder Spieler startete mit 6 Punkten). Im Folgenden werden die Leistungen der vier Haupt-Antagonisten analysiert, die auf dem Platz nur noch Schatten ihrer selbst waren und das Team in die Niederlage zogen.

1. Lisandro Martínez – 2,0 Punkte (Rote Karte und Elfmeter)

Für die Aktionen des argentinischen Innenverteidigers in diesem Spiel gibt es im Profifußball keine Entschuldigung:

  • Erster Schlag und Nervosität: Nachdem er Morgan Rogers beim ersten Gegentor nicht stoppen konnte, foulte er den Gegner aus Frust und sah die Gelbe Karte;

  • Der Platzverweis, der das Spiel entschied: Kurz darauf schlug er Fofana im eigenen Strafraum offensichtlich mit dem Ellbogen ins Gesicht. Dies führte zu einer glatten Roten Karte, einem Platzverweis und einem Elfmeter gegen das eigene Team.

2. Bruno Fernandes – 2,0 Punkte (30 Ballverluste und eine vergebene Chance)

Der portugiesische Kapitän, der vor dem Spiel in der Presse dazu aufrief, für Trainer Michael Carrick zu kämpfen, brachte ihn in der Praxis an den Rand der Entlassung:

  • Regelmäßige Fehler: Er verlor während des gesamten Spiels insgesamt 30 Mal den Ball und stellte damit einen Negativrekord auf;

  • Pässe in der Gefahrenzone: Er verlor den Ball dreimal im Mittelfeld und ebnete so den Weg für gefährliche Konter des Gegners (nach einem dieser Fehler erzielte Estevao ein Tor, das jedoch wegen Abseits aberkannt wurde);

  • Unvermögen beim Elfmeter: Obwohl er eine sehr gute Gelegenheit vom Elfmeterpunkt hatte, schoss er den Ball über die Querlatte.

3. Bryan Mbeumo – 3,0 Punkte (Fehler, der zum Tor führte)

Obwohl Manchester Uniteddie erste Halbzeit souverän gestaltete, zerstörte Mbeumos unkonzentriertes Verhalten zu Beginn der zweiten Hälfte alle Pläne des Teams:

  • Fehler, der zum Gegentor führte: Er hielt den Ball im Mittelfeld zu lange, sodass Romeo Lavia ihn abnahm und den Konter einleitete, der zur Führung für Chelsea führte;

  • Lattentreffer: Später hatte er die Chance, seinen Fehler in einer sehr günstigen Position wiedergutzumachen, traf jedoch nur die Latte und vergab die Möglichkeit.

4. Carlos Baleba – 3,0 Punkte (Völlige Unterlegenheit im defensiven Mittelfeld)

Baleba, der beim ersten Gegentor neben Mbeumo defensiv nachlässig agierte, überließ das Mittelfeld komplett dem Gegner:

  • Mangelnde Widerstandsfähigkeit gegen Pressing: Er verlor das Duell im zentralen Mittelfeld gegen Moisés Caicedo und Romeo Lavia völlig – von 6 Zweikämpfen verlor er 5;

  • Geringe Passgenauigkeit: Jeder dritte Pass landete beim Gegner (10 Fehler bei 30 Pässen) und er beging zwei grobe Fouls.

Diese Zerfahrenheit im Mittelfeld und in der Abwehr hat Manchester Unitedin eine tiefe Krise gestürzt. Es wird erwartet, dass die Vereinsführung bald eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von Carrick trifft.»ni chuqur inqirozga boshlab keldi. Rahbariyat Kerrikning taqdiri bo‘yicha tez orada yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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