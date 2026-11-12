Der Fußballklub Manchester United gab offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Carrick bekannt. Diese Nachricht sorgt in der Fußballwelt und bei den Fans des Vereins für hitzige Diskussionen.

Erfolgreiche Ära und Ergebnisse unter Carrick

Michael Carrick wurde im Januar dieses Jahres zum Cheftrainer ernannt. In kurzer Zeit veränderte er das Spiel der Mannschaft grundlegend und erzielte wichtige Erfolge.

Laut der Stellungnahme des Klubs konnte Carrick in den verbleibenden 17 Spielen der Saison 2025/2026 12 Siege erzielen und führte Manchester United auf den dritten Tabellenplatz der Premier League. In diesem Zeitraum holte das Team mehr Punkte als jeder andere Konkurrent in der Liga.