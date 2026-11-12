Manchester United beendet Zusammenarbeit mit Michael Carrick: Offizielle Stellungnahme des Klubs
Der Fußballklub Manchester United gab offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Carrick bekannt. Diese Nachricht sorgt in der Fußballwelt und bei den Fans des Vereins für hitzige Diskussionen.
Erfolgreiche Ära und Ergebnisse unter Carrick
Michael Carrick wurde im Januar dieses Jahres zum Cheftrainer ernannt. In kurzer Zeit veränderte er das Spiel der Mannschaft grundlegend und erzielte wichtige Erfolge.
Laut der Stellungnahme des Klubs konnte Carrick in den verbleibenden 17 Spielen der Saison 2025/2026 12 Siege erzielen und führte Manchester United auf den dritten Tabellenplatz der Premier League. In diesem Zeitraum holte das Team mehr Punkte als jeder andere Konkurrent in der Liga.
„Michael Carrick ist und bleibt eine Legende von Manchester United. Er hat sowohl als Spieler als auch während seiner Zeit als Trainer ein Höchstmaß an Loyalität und Professionalität bewiesen“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.
Statistiken und Zahlen
Daten
Zeitpunkt der Ernennung
Januar 2026
Anzahl der Spiele
17 Spiele
Erzielte Siege
12 Siege
Platzierung in der Premier League
3. Platz
Zukunftspläne des Klubs
Beschleunigung der Suche nach einem festen Cheftrainer
Gründe für den Rücktritt und nächste Schritte
Die Vereinsführung betonte, dass angesichts des schwierigen Saisonstarts drastische Veränderungen notwendig seien, um die strategischen Ziele in Zukunft zu erreichen. Der Vorstand von Manchester United plant nun, den Prozess der Ernennung eines dauerhaften Cheftrainers so schnell wie möglich abzuschließen.
War die Entlassung von Michael Carrick trotz der großartigen Ergebnisse die richtige Entscheidung und wer sollte der neue Trainer werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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