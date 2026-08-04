Marc-André ter Stegen setzt seine Karriere bei Ajax fort

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Marc-André ter Stegen setzt seine Karriere bei Ajax fort

Der niederländische Klub Ajax hat offiziell die Verpflichtung von Barcelonas Torhüter Marc-André ter Stegen bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, wechselt der 34-jährige erfahrene deutsche Fußballer bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis zum Amsterdamer Team. Der Transfer gilt als wichtiger Schritt für den Eredivisie-Giganten, um seinen Kader deutlich zu verstärken. Goal.com berichtet .

Der deutsche Nationalspieler Marc-André ter Stegen war zuletzt ebenfalls leihweise für Girona im Einsatz. Seine Ankunft beim Amsterdamer Klub dürfte die Ambitionen der Mannschaft für die neue Saison weiter steigern. Die große internationale Erfahrung des routinierten Torhüters wird Ajax einen wichtigen Vorteil verschaffen.

Die glanzvolle Zeit des talentierten Torhüters in Katalonien

Marc-André ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren. Der Torhüter begann seine Profikarriere bei seinem Heimatverein Borussia Mönchengladbach, absolvierte dort in dreieinhalb Spielzeiten 127 Partien und stellte sein Talent unter Beweis.

Seine erfolgreichen Leistungen ermöglichten ihm im Sommer 2014 den Wechsel zum katalanischen Klub Barcelona. Während seiner zehn Jahre beim FC Barcelona kam der deutsche Schlussmann in allen Wettbewerben auf insgesamt 423 Einsätze und prägte den spanischen Fußball nachhaltig.

Eine neue Herausforderung in vertrauter Umgebung

Während seiner Jahre beim FC Barcelona gewann Marc-André ter Stegen mit dem Klub die UEFA Champions League und feierte sieben spanische Meisterschaften in La Liga. Seine Leistungen für die Katalanen spielten bei zahlreichen Erfolgen der Mannschaft eine entscheidende Rolle.

Die Sportführung von Ajax, insbesondere Jordi Cruyff, betonte, dass sie lange an der Umsetzung dieses Transfers gearbeitet habe. Das Wiedersehen des Experten und des Spielers, die sich bereits gut kennen, in Amsterdam dürfte das Klima innerhalb der Mannschaft weiter festigen.

Laut Jordi Cruyff werden Marc-André ter Stegens herausragende Fähigkeiten und seine große Erfahrung der Mannschaft sofort helfen. Die Ajax-Führung zeigte sich erfreut darüber, dass die komplizierte Vereinbarung letztlich erfolgreich abgeschlossen wurde, und wünschte dem Torhüter viel Erfolg in den kommenden Spielen.

Marc-André ter StegenAjaxBarcelonaEredivisieTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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