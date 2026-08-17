Dietmar Hamann sieht Arsenal im Rennen um Bradley Barcola im Vorteil

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Dietmar Hamann sieht Arsenal im Rennen um Bradley Barcola im Vorteil

Mit dem näher rückenden Ende des Transferfensters im europäischen Fußball spitzt sich die Lage um den Angreifer von Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, immer weiter zu. Zwei englische Spitzenklubs liefern sich einen ernsthaften Kampf um den französischen Nationalspieler. Der ehemalige Fußballer Dietmar Hamann glaubt, dass Arsenal gegenüber Liverpool in diesem Rennen einen gewissen Vorteil hat. Goal.com berichtet .

Seit seinem Wechsel zum Pariser Klub erlebte der 23-jährige Flügelspieler unter Luis Enrique äußerst erfolgreiche Spielzeiten. In 152 Einsätzen erzielte er 39 Tore und bereitete 37 Treffer vor. Sein aktueller Vertrag beim Pariser Klub läuft bis 2028. Dass der Spieler eine Verlängerung der Vereinbarung ablehnte, hat Europas führende Mannschaften auf den Plan gerufen.

Nachdem Mohamed Salah zu Trabzonspor gewechselt ist, sucht Liverpool unter Trainer Andoni Iraola nach einem geeigneten Ersatz. Auch Arsenal unter Mikel Arteta arbeitet aktiv daran, seine Offensive zu verstärken. Nachdem der Londoner Klub insbesondere Real-Madrid-Star Vinicius Junior nicht verpflichten konnte, richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Franzosen.

Ablöse und Perspektiven der Klubs

Die Liverpool-Führung hat bereits ein verbessertes Angebot in Höhe von 135 Millionen Euro für den Spieler abgegeben. In einem Interview mit Andy’s Bet Club äußerte sich der ehemalige deutsche Mittelfeldspieler Dietmar Hamann jedoch zu dem Transfer. Seiner Ansicht nach ist die Entscheidung über den möglichen Wechsel des Spielers äußerst schwierig.

"Liverpool besitzt wegen der Atmosphäre im eigenen Stadion, der Fans und der reichen Geschichte weiterhin eine enorme Anziehungskraft. Aber das ist eine Frage, die nur er selbst beantworten kann", sagte der Champions-League-Sieger von 2005. Hamann betonte, dass Barcola in den vergangenen Jahren bei einer Mannschaft gespielt hat, die regelmäßig Titel gewann und zweimal in Folge die Champions League für sich entschied.

Die Zukunft und das sportliche Projekt

Wenn der Spieler seine Siegesserie fortsetzen möchte, könnte Arsenal im Titelkampf der kommenden Saison etwas besser positioniert sein als Liverpool. Für einen Flügelspieler, der mit dem Pariser Klub regelmäßig nationale Meisterschaften und internationale Titel gewonnen hat, könnte das sportliche Projekt der Londoner attraktiver wirken.

Dennoch schloss der Experte Liverpools Chancen nicht vollständig aus. Die endgültige Entscheidung wird nicht nur von den unmittelbar erreichbaren Titeln abhängen, sondern auch von Bradley Barcolas Vorstellungen von seiner langfristigen Zukunft.

Bradley BarcolaArsenalLiverpoolParis Saint-GermainPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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