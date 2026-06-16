Eine weitere große Transferbombe ist in der Welt des Fußballs explodiert! Bernardo Silva, der Mittelfeldspieler der portugiesischen Nationalmannschaft, der der Traum vieler Top-Klubs war und mit seinem magischen Spiel Millionen von Fans begeistert hat, hat sich für eine radikale und glorreiche Wendung in seiner Karriere entschieden. Laut einer exklusiven Meldung des renommiertesten und zuverlässigsten Insiders der Fußballwelt, Fabrizio Romano, hat der portugiesische Star den endgültigen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben. Dieser Transfer wird zweifellos einer der spektakulärsten Einkäufe des 'Königlichen Klubs' in dieser Saison sein.

Ein Star kommt kostenlos ins Santiago Bernabéu: Ein '2+1'-Abkommen

Basierend auf den Informationen des Insiders wechselte der 31-jährige erfahrene Spielmacher völlig kostenlos, also als Free Agent, zum spanischen Giganten. Die Verhandlungen zwischen der Madrider Führung und dem Spieler wurden erfolgreich abgeschlossen, und es wurde ein offizieller Vertrag in Form von '2+1' unterzeichnet. Das bedeutet, dass der ursprüngliche Vertrag für zwei Jahre fest gilt, mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison, sofern beide Parteien dies wünschen. Damit wird das Madrider Mittelfeld noch schlagkräftiger und kreativer.

In der folgenden speziellen Sport- und Transferanalyse-Tabelle finden Sie detaillierte Informationen über den Wechsel von Bernardo Silva zu Real Madrid und seine glorreichen Erfolge bei seinem ehemaligen Verein:

Transferierter Spieler Alter und Position des Spielers Neues Team und Transferstatus Vertragsform und Dauer Wichtigste Erfolge bei Manchester City (seit 2017) Bernardo Silva

(Mitglied der portugiesischen Nationalmannschaft) 31 Jahre,

Zentrales / Rechtes Mittelfeld Real Madrid

(Spanien, La Liga) — Free Agent 2+1 Jahre

(Mindestens 2 Saisons, mit Option auf 1 Jahr Verlängerung) • 6-maliger Premier-League-Meister

• UEFA Champions League Sieger

Die goldene Ära bei Manchester City und eine neue Herausforderung in Madrid

Derzeit beeilt sich der Pressedienst von Real Madrid nicht, diesen Mega-Transfer offiziell bekannt zu geben, und schließt hinter den Kulissen die letzten technischen Prozesse ab. Dennoch bestätigen renommierte Sportpublikationen, dass die Einigung zu 100 % steht und Bernardo in Kürze den medizinischen Check in Madrid absolvieren wird.

Zur Erinnerung: Bernardo Silva spielte seit 2017 unter Pep Guardiola bei Manchester City und wurde dort zu einer echten Legende. Während seiner unvergesslichen Zeit bei den 'Citizens' gewann er insgesamt sechsmal die Meisterschaft in der Premier League. Zudem war er einer der Hauptakteure beim Gewinn der ersten UEFA Champions League Goldmedaillen in der Geschichte des Clubs aus Manchester. Der Spitzenfußballer beabsichtigt nun, seine Trophäensammlung in Madrid zu erweitern.

Meinung von Sportkommentatoren: Real Madrid hat auf dem Transfermarkt erneut eine Meisterklasse hingelegt. Einen der stärksten Mittelfeldspieler der Welt als Free Agent zu verpflichten, ohne einen Cent zu bezahlen, ist ein weiterer großer Sieg für Florentino Pérez. Es wird erwartet, dass Bernardo mit seiner hohen Fußballintelligenz das Offensivspiel des 'Königlichen Klubs' noch weiter verschönern wird.

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