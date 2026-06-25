Mourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid Management

Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho hat sich mit einer neuen Transferanfrage an die Vereinsführung gewendet, um den Kader weiter zu verstärken. Dies berichtete die spanische Zeitung Marca.

Quellen zufolge glaubt der portugiesische Spezialist, dass der Kader noch nicht vollständig ist, obwohl im Sommertransferfenster bereits einige wichtige Vereinbarungen getroffen wurden.

Mourinho hat darum gebeten, noch zwei weitere Spieler ins Team zu holen, bevor das Transferfenster schließt. Berichten zufolge benötigt der Trainer einen Innenverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler.

Der Portugiese wünscht sich vor der neuen Saison starken Wettbewerb auf jeder Position. Daher hat er die Verstärkung der Innenverteidigung und des Mittelfelds als Priorität festgelegt.

Zur Erinnerung: Real Madrid hat bisher drei neue Spieler im Sommertransferfenster unter Vertrag genommen.

Der Madrider Club transferierte Verteidiger Marc Cucurella von Chelsea, Ibrahima Konaté von Liverpool und Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City.

Die Hauptfrage ist nun, ob die Vereinsführung Mourinhos Wunsch nachkommen und zwei weitere Deals abschließen wird, bevor das Transferfenster schließt.