Während das Transferfenster im europäischen Fußball kurz vor der offiziellen Eröffnung steht, füllen eine Reihe revolutionärer Nachrichten und sensationeller Deals weiterhin die Medienseiten. Die Person, die heute zum Objekt des intensivsten Kampfes unter den Großklubs geworden ist, ist Bernardo Silva, ein Mitglied der portugiesischen Nationalmannschaft, der seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Manchester City aus England beendet hat. Der legendäre Spezialist Jose Mourinho, der kürzlich von Florentino Perez, der zum Präsidenten von Real Madrid wiedergewählt wurde, zurück zur Mannschaftsführung geholt wurde, möchte eine neue Ära beim 'Königsklub' mit seinem Landsmann beginnen.

Berühmt AS Laut einem exklusiven Bericht der AS steht Bernardo Silva ganz oben auf der Transferliste, die der 'Special One' der Madrider Führung vorgelegt hat.

Sie können sich anhand der folgenden speziellen integrierten Tabelle ausführlich über die Transferdiskussionen um den intelligenten Fußballer, seine Statistiken der aktuellen Saison und die Weltklubs, die an einer Verpflichtung interessiert sind, informieren:

TRANSFEROPTIONEN UND STATISTIKEN VON BERNARDO SILVA

Status und Vertrag des Spielers Leistungen in der aktuellen Saison Klubs und Länder, die ihn verpflichten möchten Bernardo Silva

(31 Jahre alt, Mittelfeldspieler)



Am 30. Juni läuft sein aktueller Vertrag mit Manchester City offiziell aus, und er wird zum Free Agent. Insgesamt in allen Wettbewerben in 53 Spielen eingesetzt.



Erzielte 3 Tore und gab 5 Vorlagen für seine Teamkollegen. • Real Madrid (Jose Mourinhos Projekt)

• Barcelona (Hansi Flick hat den Transfer genehmigt)

• Atletico Madrid und der Klub seiner Heimat Benfica .

• Großklubs aus der Türkei, Frankreich, Italien und Saudi-Arabien.

Der portugiesische magische Spielmacher hat seit 2017 die Farben von Manchester City ehrenvoll vertreten und unter Pep Guardiola alle möglichen Trophäen gewonnen. Jetzt steht er kurz davor, ein völlig neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

El Clasico verlagert sich auf den Transfermarkt

Frühere Berichte besagten, dass Bernardo Silvas Wechsel zu Barcelona fast beschlossene Sache sei und der neue Cheftrainer des katalanischen Klubs, Hansi Flick, dem Transfer grünes Licht gegeben habe. Doch Jose Mourinhos Ankunft an der Spitze von Real Madrid und die Platzierung von Silva im Zentrum seiner Pläne haben die Situation grundlegend verändert. Jetzt müssen Spaniens zwei ewige Rivalen außerhalb des Platzes, auf dem Transfermarkt, einen echten Kampf austragen. Darüber hinaus haben reiche saudische Klubs und andere europäische Top-Teams kosmische Angebote für das portugiesische Genie vorbereitet.

Expertenanalyse: Bernardo Silva hat seine Mission bei Manchester City vollständig erfüllt, und sein Abgang als Free Agent ist das größte Geschenk auf dem Transfermarkt. Zwar hat er in dieser Saison vielleicht nicht viele Tore erzielt, aber seine Arbeitsrate auf dem Platz, seine taktische Intelligenz und seine Fähigkeit, das Spieltempo zu kontrollieren, sind genau das, was Jose Mourinho braucht. Während Barcelona unter Flick ein neues System aufbauen will, hat Real Madrid begonnen, fertige und erfahrene Stars zusammen mit Mourinho zu versammeln. Bernardos Entscheidung wird nicht nur seine Karriere, sondern auch das Kräfteverhältnis in der La Liga bestimmen. Mal sehen, ob der portugiesische Zauberer seinen Landsmann Mourinho oder Flicks Projekt in Katalonien wählt. Uns erwartet eine spannende Intrige!

Verfolgen Sie die sensationellsten Transferneuigkeiten im europäischen Fußball, Bernardo Silvas endgültige Entscheidung und Jose Mourinhos neue Züge bei Real immer mit uns auf den Zamin-Seiten!