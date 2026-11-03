Überraschende Transformation: Bernardo Silva wird zum Schlüssel von Mourinhos Taktik

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Überraschende Transformation: Bernardo Silva wird zum Schlüssel von Mourinhos Taktik

Nach seinem spektakulären Wechsel zu Real Madrid im Sommer-Transferfenster Bernardo Silva entwickelt sich immer mehr zur treibenden Kraft des Teams. Dass der Einfluss des 32-jährigen portugiesischen Mittelfeldspielers von Tag zu Tag wächst, liegt vor allem an der grundlegenden Änderung seiner Rolle auf dem Spielfeld.

José Mourinho, der Trainer der „Königlichen“, hat das Spiel der gesamten Mannschaft auf ein neues Niveau gehoben, indem er den erfahrenen Spielmacher von der traditionellen offensiven Außenbahn in die Mitte – etwas tiefer ins Mittelfeld – zurückgezogen hat.

Mourinhos taktischer Schachzug: Der „tiefe Spielmacher“ und die Ballkontrolle

Die neuen Funktionen, die dem Trainerstab zufolge auf Silva übertragen wurden, haben eine Reihe positiver Veränderungen im Spielstil von Real Madrid bewirkt:

  • Ballkontrolle und Tempokontrolle: Bernardo Silvas tiefere Rolle im Mittelfeld ermöglicht es Real Madrid, den Ball sicher zu kontrollieren und Angriffe qualitativ hochwertig und strukturiert aufzubauen.

  • Freiheit für Tchouaméni: Silvas exzellente Ballbehandlung und seine präzisen Pässe haben den Druck auf Aurélien Tchouaméni deutlich verringert. Infolgedessen kann sich der französische Mittelfeldspieler freier bewegen und gegnerische Konter früher unterbinden.

  • Spielintelligenz: Mit seiner Erfahrung und seiner Übersicht agiert der portugiesische Star als das zentrale Bindeglied, das den Ball blitzschnell von der Defensive in den Angriff befördert.

Heldentat im El Clásico: Ein unvergleichlicher Kampf gegen Pedri und Rodri

Dass Silva die entscheidende Figur in Mourinhos System ist, zeigte sich besonders im kompromisslosen Clásico gegen den FC Barcelona:

  • Unermüdliche Defensivarbeit: Obwohl er ein offensiver Mittelfeldspieler ist, hat Silva bewiesen, dass er auch in der Defensivarbeit hervorragende Arbeit leistet.

  • Blockade im Zentrum: Bernardo Silva lieferte sich harte Duelle mit den Anführern des katalanischen Mittelfelds, Rodri und Pedri, blockierte die gegnerischen Angriffswege und spielte eine entscheidende Rolle beim wichtigen Sieg.

  • Der wichtigste Anker: Nach diesem Spiel erkennen Fußballexperten und Quellen innerhalb des Vereins Silva als die unersetzliche Schlüsselfigur von Real Madrid an.

Nach erfolgreichen Jahren bei Manchester Cityschlägt der 32-jährige Star ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und beweist unter Mourinho mit seiner Erfahrung und Gelassenheit weiterhin, dass er auf europäischem Top-Niveau spielt.

Real MadridBernardo SilvaJosé MourinhoEl ClásicoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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