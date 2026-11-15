Niederlage gegen Dänemark und Ausfall des Anführers: Ein herber Rückschlag für Portugal
Das Spiel der UEFA Nations League gegen Dänemark endete für Portugal mit einer schweren Niederlage und einem herben Verlust. Unerwartet mit 1:4 unterlegen, musste der portugiesische Mittelfeldstar Bernardo Silva verletzungsbedingt das Trainingslager vorzeitig verlassen. Dies berichtete die Zeitung AS. Das Spiel gegen Dänemark und die erlittene Verletzung
Während des hart umkämpften Duells gegen die Skandinavier zog sich Bernardo Silva eine Verletzung zu. Nach Spielende wurde der erfahrene Mittelfeldspieler sofort medizinisch untersucht, wobei die Ärzte die Verletzung bestätigten. Die genaue Ausfalldauer und Art der Verletzung wurden vom Verein und dem Nationalteam bisher nicht offiziell bekannt gegeben.
Situation und Statistiken
Details
Ergebnis des letzten Spiels
Dänemark 4:1 Portugal (UEFA Nations League)
Verletzter Spieler
Bernardo Silva (Mittelfeldspieler von Manchester City)
Nächstes Spiel
Spiel gegen Wales (Dienstag, 17. November)
Tabellensituation
Portugal bleibt vor dem letzten Spieltag auf dem ersten Platz
Verlust vor dem Spiel gegen Wales
Aufgrund gesundheitlicher Probleme wird Bernardo Silva der portugiesischen Nationalmannschaft am letzten Spieltag der UEFA Nations League nicht zur Verfügung stehen. Die Portugiesen treffen am Dienstag,
dem 17. November, auf die walisische Nationalmannschaft. Es ist erwähnenswert, dass Portugal trotz des Rückschlags vor dem letzten Spieltag weiterhin
den ersten Platz in der Gruppe belegt. Die Verletzung des Leistungsträgers und seine Rückkehr zum Verein sorgen jedoch bei Fans und Trainerstab für Sorgenfalten. Wie sehr wird sich das Fehlen von Bernardo Silva Ihrer Meinung nach auf die kommenden Spiele Portugals auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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