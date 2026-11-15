Niederlage gegen Dänemark und Ausfall des Anführers: Ein herber Rückschlag für Portugal

Das Spiel der UEFA Nations League gegen Dänemark endete für Portugal mit einer schweren Niederlage und einem herben Verlust. Unerwartet mit 1:4 unterlegen, musste der portugiesische Mittelfeldstar Bernardo Silva verletzungsbedingt das Trainingslager vorzeitig verlassen. Dies berichtete die Zeitung AS. Das Spiel gegen Dänemark und die erlittene Verletzung

Während des hart umkämpften Duells gegen die Skandinavier zog sich Bernardo Silva eine Verletzung zu. Nach Spielende wurde der erfahrene Mittelfeldspieler sofort medizinisch untersucht, wobei die Ärzte die Verletzung bestätigten. Die genaue Ausfalldauer und Art der Verletzung wurden vom Verein und dem Nationalteam bisher nicht offiziell bekannt gegeben.

Situation und Statistiken

Details Ergebnis des letzten Spiels Dänemark 4:1 Portugal (UEFA Nations League) Verletzter Spieler Bernardo Silva (Mittelfeldspieler von Manchester City) Nächstes Spiel Spiel gegen Wales (Dienstag, 17. November) Tabellensituation Portugal bleibt vor dem letzten Spieltag auf dem ersten Platz Verlust vor dem Spiel gegen Wales

Aufgrund gesundheitlicher Probleme wird Bernardo Silva der portugiesischen Nationalmannschaft am letzten Spieltag der UEFA Nations League nicht zur Verfügung stehen. Die Portugiesen treffen am Dienstag,

dem 17. November, auf die walisische Nationalmannschaft. Es ist erwähnenswert, dass Portugal trotz des Rückschlags vor dem letzten Spieltag weiterhin

den ersten Platz in der Gruppe belegt. Die Verletzung des Leistungsträgers und seine Rückkehr zum Verein sorgen jedoch bei Fans und Trainerstab für Sorgenfalten. Wie sehr wird sich das Fehlen von Bernardo Silva Ihrer Meinung nach auf die kommenden Spiele Portugals auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!