Entscheidende Bewegungen haben rund um die Weltmeistertitel im Schwergewicht des Profiboxens begonnen. Der bekannte britische Promoter Frank Warren hat die Zukunftspläne und Details zur Pflichtverteidigung für einen seiner wichtigsten Klienten, den neuen IBF-Schwergewichtsweltmeister Filip Hrgovic, enthüllt. Boxing Scene Berichten der Publikation zufolge wird der kroatische Titelträger in diesem Jahr nicht mehr in den Ring steigen, seinen Titel jedoch Anfang 2027 gegen den Pflichtherausforderer Frank Sanchez aus Kuba verteidigen.

Der Promoter gab offen zu, dass zuvor eine beträchtliche Summe an „Step-aside-Geld“ an das Team von Sanchez gezahlt wurde, um diesen Kampf hinauszuzögern: „Hrgovic wird dieses Jahr nicht kämpfen, aber er wird Anfang nächsten Jahres kämpfen. Wir werden das organisieren. Filip soll derzeit gegen Frank Sanchez antreten. Das ist seine Pflichtverteidigung, und wir haben diesem Duell zugestimmt. Wir hatten Sanchez zuvor eine große Summe gezahlt, damit er vorübergehend zurücktritt.“.

Zur Erinnerung: Hrgovic gewann den vakanten IBF-Gürtel am 29. August 2026 durch einen technischen K.o.-Sieg in der 9. Runde gegen den jungen britischen Star Moses Itauma. Unterdessen wird der zweifache Olympiasieger Bakhodir Jalolov, der aktuell auf Platz 4 der IBF-Rangliste geführt wird, am 17. Oktober in einem entscheidenden Ausscheidungskampf gegen den Briten Solomon Dacres antreten.

Wird Hrgovic die Verteidigung des kubanischen „Flash“ Sanchez durchbrechen können? Wird Bakhodir Jalolov nach seinem Sieg im Oktober offizieller Pflichtherausforderer Nr. 1 und wann wird der „Big Uzbek“ den IBF-Thron besteigen?

„Step-aside-Geld, die Deadline mit Sanchez und Jalolovs Weg“: 5 Kernpunkte in der Gewichtsklasse

Die wichtigsten Aspekte der bevorstehenden Ereignisse in der Schwergewichts-Elite:

Hrgovic kehrt Anfang 2027 zurück: Der kroatische IBF-Champion wird bis Ende 2026 pausieren und Anfang nächsten Jahres in den Ring zurückkehren;

Pflichtverteidigung — Frank Sanchez: Gemäß der offiziellen IBF-Vorgabe ist Hrgovic verpflichtet, seinen Gürtel gegen den gefährlichen kubanischen K.o.-Künstler zu verteidigen;

Hohe Zahlungen an Sanchez: Frank Warren bestätigte, dass Sanchez eine Entschädigung gezahlt wurde, damit er vorübergehend zurücktritt und Hrgovics Titelkampf gegen Itauma ermöglicht wird;

Itaumas Fall: Der britische Star, der am 29. August durch TKO in der 9. Runde verlor, musste den Gürtel an Hrgovic abgeben;

Bakhodir Jalolov klopft an die Tür: Unser Landsmann, der auf Platz 4 der IBF-Rangliste steht, wird zum Hauptfavoriten in diesem Titelrennen, wenn er am 17. Oktober Solomon Dacres besiegt.

IBF-Schwergewichtsthron: Vergleich von Champion und Herausforderern

Kräfteverhältnis an der Spitze der IBF-Rangliste:

Indikatoren und Kriterien Filip Hrgovic (Aktueller IBF-Champion) Frank Sanchez (Offizieller Pflichtherausforderer) Bakhodir Jalolov (IBF-Platz 4) Nationalität Kroatien Kuba Usbekistan Spitzname „El Animal“ „The Cuban Flash“ „Big Uzbek“ Status Weltmeister (besiegte Itauma) Offizieller Herausforderer Nr. 1 Olympiasieger, Top-4-Herausforderer Datum des nächsten Kampfes Anfang 2027 Anfang 2027 (gegen Hrgovic) 17. Oktober 2026 (gegen Dacres) Promoter Frank Warren (Queensberry) Premier Boxing Champions / PBC Top Rank / Saudi-Partner Strategisches Ziel Erfolgreiche Titelverteidigung Weltmeister werden nach Step-aside Dacres besiegen, um finaler Herausforderer zu werden

Profi-Box-Expertise: Warum ist diese Kette die größte Chance für Bakhodir Jalolov?

Analytische Schlussfolgerungen internationaler Box-Kommentatoren und Insider:

Das Ende der „Step-aside“-Taktik: Hrgovics Team erkaufte sich Zeit durch Zahlungen an Sanchez, doch das IBF-Reglement erlaubt keine zweite künstliche Verzögerung; der Titelkampf muss Anfang 2027 stattfinden, was künstliche Barrieren in der Gewichtsklasse beseitigt;

Jalolovs Sprungbrett am 17. Oktober: Bakhodir Jalolovs Kampf gegen den Briten Solomon Dacres ist nicht nur ein Ranglistenkampf; ein Sieg bringt unseren Landsmann auf Platz 2 oder 1 der IBF-Herausfordererliste und führt ihn zum Sieger aus Hrgovic gegen Sanchez;

Stil-Duell zwischen Hrgovic und Sanchez: Hrgovic setzt auf starken physischen Druck und harte Cross-Schläge, während der Kubaner Sanchez über eine klassische, geschulte Defensive und Rechtsausleger-Bewegungen verfügt; ihr Kampf könnte über 12 Runden gehen und beide Boxer körperlich stark auszehren;

Ein historischer Moment für usbekische Schwergewichtler: Nach Ruslan Chagaev gilt Bakhodir Jalolov, der dem Gürtel im Profi-Schwergewicht nahegekommen ist, aufgrund seiner Größe, seiner Schlagkraft mit der linken Hand und seiner olympischen Beweglichkeit als unüberwindbares Problem für Hrgovic und Sanchez.

Diese von Frank Warren angekündigte Vereinbarung läutet Anfang 2027 einen kompromisslosen Kampf um den Weltmeistertitel im Schwergewicht ein, und dieser Kampf wird direkten Einfluss auf die Geschichte des usbekischen Boxens haben.

Wer gewinnt Ihrer Meinung nach das Duell zwischen Filip Hrgovic und dem Kubaner Frank Sanchez? Kann Bakhodir Jalolov am 17. Oktober Solomon Dacres ausknocken und 2027 die absolute Herrschaft über diesen Gürtel übernehmen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Analyse zur Zukunft des usbekischen Sports mit allen Boxfans!