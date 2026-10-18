Muhiddin Mamajonov erzielt spektakulären K.o.-Sieg bei IBA Nomad 16 (Video)

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Muhiddin Mamajonov erzielt spektakulären K.o.-Sieg bei IBA Nomad 16 (Video)

In der Hauptstadt Taschkent findet derzeit das prestigeträchtige Bare-Knuckle-Turnier statt, das bei Fans von Mixed Martial Arts und Kampfsport im Mittelpunkt steht: IBA Nomad 16 Das Turnier bietet packende und kompromisslose Duelle.

Im Rahmen des Wettbewerbs stieg der bekannte usbekische Kampfsportler, der sich durch seine brillanten MMA-Kämpfe die Gunst der Fans erarbeitet hat, Muhiddin Mamajonov gegen den Vertreter aus Tadschikistan, Shohruz Davlatovin den Oktagon-Ring.

Muhiddin Mamajonov erzielt spektakulären K.o.-Sieg bei IBA Nomad 16 (Video)

Entscheidender K.o. in der zweiten Runde

Der auf drei Runden angesetzte Kampf im Mittelgewicht begann von den ersten Sekunden an mit einem offenen und intensiven Schlagabtausch:

  • Anfänglicher Druck und Kontrolle: In den ersten fünf Minuten tasteten sich die Kämpfer vorsichtig ab und übten mit harten Schlägen Druck aus;

  • Vorzeitiges Ende des Kampfes: Während der zweiten Runde nutzte Muhiddin Mamajonov eine Lücke in der Deckung seines Gegners und landete einen präzisen und verheerenden Schlag;

  • Reiner K.o.: Nach diesem schweren Treffer konnte der tadschikische Kämpfer Shohruz Davlatov nicht mehr aufstehen, woraufhin der Ringrichter den Kampf sofort abbrach und einen sauberen K.o. wertete.

Die Helden des Abends in Taschkent

Dieser spektakuläre und schnelle Sieg von Mamajonov erntete den Applaus der tausenden Fans, die zum Kampfabend in die Hauptstadt gekommen waren:

  • Können und Erfahrung: Unser Sportler, der auf lokaler MMA-Ebene eine große Schule durchlaufen hat, bewies erneut, dass er sich schnell an das harte Reglement der Bare-Knuckle-Kämpfe anpassen kann und über eine hohe K.o.-Kraft verfügt;

  • Nächste Schritte: Ein solch überzeugender Triumph in der IBA Nomad-Serie ebnet unserem Landsmann den Weg zu neuen und noch bedeutenderen Ranglistenkämpfen bei internationalen Promotions.

Das von Taschkent ausgerichtete Turnier IBA Nomad 16 hat erneut gezeigt, dass unsere lokalen Athleten in verschiedenen Kampfsportdisziplinen wettbewerbsfähig und stark sind.

IBA Nomad 16Muhiddin MamajonovShohruz DavlatovMMAKampfsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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