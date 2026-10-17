Islom Boltayev schlägt Azamat Baqitov bei IBA Nomad 16 spektakulär K.o. (Video)

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Islom Boltayev schlägt Azamat Baqitov bei IBA Nomad 16 spektakulär K.o. (Video)

Bei dem in Taschkent ausgetragenen internationalen IBA Nomad 16 Kampfabend sorgte das talentierte usbekische Kampfsport-Ass Islom „Tapor“ Boltayev schon bei seinem Debüt in der Promotion für eine echte Sensation.

Im Mittelgewicht (84 kg) trat unser Landsmann gegen den erfahrenen Kämpfer der Liga, den Kasachen Azamat „Zlo“ Baqitovan und schickte ihn bereits in der ersten Runde vorzeitig auf die Bretter.

Der entscheidende Schlag in der 2. Minute der ersten Runde

Vom Start weg lieferten sich beide Kämpfer einen offenen und intensiven Schlagabtausch:

  • Status des Gegners: Der Kasache Azamat Baqitov (3-2) verfügte über ausreichend Erfahrung in dieser Liga und galt als einer der gefährlichsten Kämpfer in den Ranglisten-Duellen;

  • Blitzschlag und K.o.: In der zweiten Minute der ersten Runde landete Islom Boltayev einen derart präzisen und harten Treffer, dass Baqitov das Gleichgewicht verlor und regungslos zu Boden ging;

  • Schnelles Eingreifen des Ringrichters: Der Referee erkannte die Gefahr und den tiefen K.o.-Zustand von Baqitov und brach den Kampf sofort ab. Nach medizinischer Erstversorgung wurde Boltayev offiziell zum Sieger erklärt.

Gewinnt Islom den 366.000-Dollar-„Gelendvagen“?

Vor dem Turnier kündigte IBA-Präsident Umar Kremlyov an, dass der Autor des schönsten und beeindruckendsten K.o. des Abends einen 366.000 Dollar teuren „Gelendvagen“ (Mercedes-Benz G-Klasse) gewinnen würde:

  • Unter den Top-Anwärtern: Dieser spektakuläre K.o. von Islom Boltayev in der ersten Runde wurde zu einem der Höhepunkte des Turniers und machte ihn zum Hauptanwärter auf das Luxusauto;

  • Endgültige Entscheidung des Abends: Der feierliche Preis wird nach Abschluss aller Kämpfe durch die Organisatoren und das Fan-Voting vergeben.

Dieser überzeugende internationale Auftritt des aus der Navoi-Kampfsportschule stammenden Islom Boltayev unterstreicht erneut seine glänzende Zukunft im Profisport.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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