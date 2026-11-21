Der ungeschlagene usbekische Boxer Ruslan Abdullayev hat seinen Gegner aus Mexiko in den USA durch K.o. besiegt und seinen Meisterschaftsgürtel verteidigt. Nun wurde auch die Gage für diesen siegreichen Kampf bekannt. Offiziellen Angaben zufolge betrug das vertraglich vereinbarte Honorar des usbekischen Boxers 25.000 Dollar. Dies entspricht umgerechnet etwa 300 Millionen Sum. Abdullayev erhielt 25.000 Dollar für den Kampf in den USA Der usbekische Profiboxer Ruslan Abdullayev (6–0, 4 K.o.) hat seine Gage für den Kampf in Indio (Kalifornien, USA) erhalten. Der Journalist Dan Rafael veröffentlichte unter Berufung auf offizielle Daten der California State Athletic Commission (CSAC) die vertraglich vereinbarten Gagen der Sportler, die an dem Boxabend teilgenommen haben. Demnach belief sich die für diesen Kampf festgelegte Gage von Ruslan Abdullayev auf 25.000 Dollar. Nach aktuellem Wechselkurs entspricht dies etwa 300 Millionen Sum.

Der Gegner des usbekischen Boxers, der Mexikaner Juan Mesa Angulo (9–4, 6 K.o.), erhielt für den Kampf 12.000 Dollar. Somit war die vertragliche Gage von Abdullayev mehr als doppelt so hoch wie die seines Gegners. Abdullayev schickte seinen Gegner in der sechsten Runde auf die Bretter Zur Erinnerung: Das Duell zwischen Ruslan Abdullayev und Juan Mesa Angulo fand im Rahmen eines Boxabends in Indio, Kalifornien (USA), statt. Der Kampf im Halbweltergewicht war auf acht Runden angesetzt. Der usbekische Boxer beendete das Duell jedoch vorzeitig, indem er seinen Gegner in der sechsten Runde ausknockte. Damit feierte Abdullayev seinen sechsten Sieg im Profiring. Zudem verteidigte er erfolgreich seinen WBA Continental Gold-Meisterschaftsgürtel im Halbweltergewicht. Wer erhielt die höchste Gage des Boxabends? Die CSAC-Daten enthalten auch die Gagen anderer Sportler, die an dem von der Promotion-Firma Golden Boy organisierten und auf der Plattform DAZN übertragenen Boxabend teilnahmen. Die höchste Gage unter ihnen erhielt Gabriela Fundora mit 240.000 Dollar. Die Gage von Amari Jones betrug 107.500 Dollar und die von Jasmina Zapotoczna 50.000 Dollar. Nachfolgend sind die vertraglichen Gagen der am Boxabend beteiligten Sportler aufgeführt: