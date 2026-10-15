„Humo Arena“ in Taschkent ist Gastgeber des Bare-Knuckle-Turniers IBA Nomad 16 – Die vollständige Fightcard

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„Humo Arena“ in Taschkent ist Gastgeber des Bare-Knuckle-Turniers IBA Nomad 16 – Die vollständige Fightcard

Taschkent bereitet sich darauf vor, den nächsten großen Kampfsportabend auszurichten. Am 17. Oktober findet in unserer Hauptstadt im prachtvollen Humo Arena Eispalast das prestigeträchtige Bare-Knuckle-Turnier IBA Nomad 16 statt. Die Organisatoren haben offiziell die vollständige Fightcard mit allen Haupt- und Vorkämpfen bekannt gegeben.

Im Rahmen des Turniers werden eine Reihe bekannter usbekischer Profiboxer und MMA-Kämpfer – darunter Shoxjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov und weitere Stars – gegen starke Gegner in den Ring steigen.

Main Card: Entscheidende Titelkämpfe und Super-Fights

Das Hauptprogramm des Turniers umfasst zwei Titelkämpfe um Meisterschaftsgürtel sowie hochkarätige Duelle:

  • Schwergewichts-Titelkampf: Murad Khalidov (Murad „Champion“) gegen Bekzhan Bakirov 2 (Bekzhan „Ogar“) – ein Revanche-Duell;

  • Federgewichts-Titelkampf: Yernar Khusainov (Ernar „Storm“) gegen Valeriy Osobov (Valeriy „Eagle“);

  • Leichtgewicht: Unser bekannter Boxer Shoxjahon Ergashev tritt gegen den Kasachen Dastan Beken (Dastan „Kazakh Diamond“) an;

  • Federgewicht: Iskandar Ziyayev (Iskandar „Head Chef“) gegen Toroybek Amirov (Toroybek „Tor“);

  • Federgewicht: Der ehemalige UFC-Kämpfer Zhalgas Zhumagulov (Zhalgas „Zhako“) trifft auf unseren Landsmann Abror Akparxo‘jayev (Abror „Leader“);

  • Mittelgewicht: Muratbek Kasimbay (Muratbek „Kazakh Terminator“) gegen Zalimkhan Yusupov (Zalimkhan „Submission King“);

  • Mittelgewicht: Unser Landsmann Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin „Left-Hander“) kämpft gegen den Tadschiken Shohruz Davlatov (Shohruz „Italian“);

  • Federgewicht: Samandar Reimboyev (Samandar „Tank“) steigt gegen den Kirgisen Marsel Nurlanbek Uulu (Marsel „At Any Time“) in den Ring.

Prelims: Intensive Duelle unserer Landsleute

Auch die Prelims des Turniers bieten spannende Kämpfe zwischen usbekischen und internationalen Kämpfern:

  • Leichtgewicht: Adilet Aytjanov (Adilet „Apukchi“) und Og‘abek „Saturn“ Abdumo‘minov;

  • Weltergewicht: Kanat Kulmagambetov (Kanat „Kansh / Fighter“) und Shukurjon Abdurahimov;

  • Weltergewicht: Bobur Abdulazizov und Tazabek Bayanov;

  • Mittelgewicht: Azamat Bakitov (Bakytov „Evil“) und Islom Boltayev;

  • Leichtgewicht: Ulan Nurgali (Ulan „Aboukhakhan“) und Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod „Black“);

  • Federgewicht: Burxan Serikbayev und Vladimir Sarukxanyan (Vladimir „Vald“);

  • Weltergewicht: Akjol Joldasbayev und Luchkin Omilov (Luchin);

  • Leichtgewicht: Sarukxanyan und Temur Abdurahmonov.

„Humo Arena“ in Taschkent ist Gastgeber des Bare-Knuckle-Turniers IBA Nomad 16 – Die vollständige Fightcard

Organisatorische Details: Zeitplan, Tickets und Übertragung

Alle wichtigen technischen Informationen für die Fans wurden bekannt gegeben:

  • Datum und Uhrzeit: Das Turnier beginnt am 17. Oktober um 17:00 Uhr; startet;

  • Ort: Taschkent, „Humo Arena“ Sport- und Konzertkomplex;

  • Live-Übertragung: Die Kämpfe werden online über den offiziellen Nomad Fighting YouTube-Kanal live übertragen;

  • Tickets: Tickets für den Besuch vor Ort sind exklusiv über die Plattform iTicket.uz erhältlich.

Für Fans des Kampfsports, die Intensität und kompromisslose Duelle lieben, verspricht dieses Turnier in Taschkent eines der Sporthighlights des Jahres zu werden.

IBA Nomad 16Humo ArenaShoxjahon ErgashevTaschkentMMA-Turnier
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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